El PP sigue tratando de recuperarse del 28 de abril, pero apenas tiene tiempo de reacción. En Génova ya se encuentran inmersos en la campaña para las eleccioens autonómicas y municipales del 26 de mayo y Pablo Casado, que trata de girar hacia el centro, no quiere que cale el discurso pesimista en las filas de su partido.

Las coordinadoras de las campañas, Cuca Gamarra e Isabel García Tejerina, aseguraron que el partido "está preparado" para estas semanas. "Los programas están listos para empezar ese camino, y nos presentamos con un grandísimo equipo", comentó Gamarra, que se estrena en este cargo en lugar de Javier Maroto. "Salimos a ganar y salimos a gobernar", sentenció, siguiendo la frase que pronunció tantas veces Casado antes de las generales.

"La campaña municipal y autonómica cuenta con programas que se han ido elaborando con los vecinos" de cada zona de España, explicó la coordinadora. El PP quiere "ciudades y municipios seguros". Casado estará presente "en todas las comunidades autónomas" durante los quince días que dura la campaña. El programa marco de la formación se presentará este miércoles en Toledo.

No quiso aclarar Gamarra, eso sí, si habrá cambios sustanciales en el mensaje de Casado estos días con respecto a la campaña de las elecciones generales. "Son unas elecciones que se organizan de manera muy diferente", dijo, y aseguró que el presidente responderá a "actos territoriales" en función de las "necesidades" de cada territorio.

Por otro lado, afeó a Rivera su postura respecto al PP. "Para hablar de tú a tú al Partido Popular, hay que llegar a presentar las 7.000 candidaturas que nosotros tenemos", sostuvo, en clara referencia a las aspiraciones de Ciudadanos. Ambas coordinadoras se refirieron a la "nitidez" de la formación: "Nosotros estamos centrados en el futuro de la gente". Y Tejerina sacó el tema de los pactos: "¿Cómo alguien que se dice líder de la oposición se abre a acuerdos con el PSOE?".

"Tenemos toda la maquinaria engrasada", terminó Gamarra, quien considera que los proyectos son "ilusionantes" porque el PP conoce "los problemas y los retos de cada lugar de España". Para ella, la propuesta une "renovación e ilusión".

"El futuro se defiende en la UE"

"El futuro se defiende en la Unión Europea", explicó la García Tejerina, que trató de resaltar la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo. "El PP está, como ningún otro partido, en la esencia de lo que hoy es la UE", esgrimió la exministra, que definió a su formación como "plenamente europeísta", dado que es "la más influyente de Europa".

Sobre las propuestas de debate entre candidatos, el PP no pone líneas rojas, aunque Tejerina aclaró que "no hay todavía ninguna propuesta en firme". Avisó de que los suyos no van "obligados", sino de forma "voluntaria" para exponer "lo que queremos para los españoles dentro de la Unión Europea".

Sobre la candidatura, Tejerina habló de "solvencia y experiencia". Quieren dar respuesta "a lo que nos preocupa a todos" y puso como ejemplo los asuntos referidos al cambio climático, precisamente el área del que se encarga el todavía comisario español, Miguel Arias Cañete. "Nos preocupa el futuro de la prosperidad, los jóvenes, el empleo, que todos se sientan ciudadanos europeos", prosiguió la coordinadora. Esos son, a groso modo, los ejes en los que se va a centrar la campaña. "El mejor futuro pasa por construir más Europa", terminó.