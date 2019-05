Aunque ahora Vox es ultraderecha también para Pablo Casado, no lo era en la campaña de las elecciones generales, cuando el líder del PP acercó posturas con el partido de Santiago Abascal y llegó incluso a ofrecerle ministerios si llegaba a la Moncloa. Este martes, después de que Casado iniciara su viraje al centro político, ha justificado su acercamiento a Vox durante la campaña. "Opté por un tono constructivo con quienes pensaba que podíamos hacer causa común para que socialistas e independentistas no mandaran en España", ha explicado en el programa 'Herrera en Cope'.

En dicha entrevista, el líder popular ha criticado que tanto Ciudadanos como Vox celebraran sus resultados tras el 28-A sin importarles la victoria del PSOE: "Es evidente que su adversario político era el PP", ha lamentado ante los micrófonos. "Se ha descubierto que lo que les interesaba era competir en un espectro ideológico, aunque Sánchez siguiera gobernando cuatro años más".

Casado ha vuelto a justificar el batacazo del PP en las generales, en las que ha cosechado el peor resultado de su historia con 66 diputados, con la aparición de Ciudadanos y Vox: "La división del voto ha sido letal". Ahora, la estrategia pasa por volver a la senda del centro y distanciarse así de la formación de Abascal y del partido de Rivera, que amenaza con disputarle el liderazgo de la oposición. Para ello, ha acusado al líder de Ciudadanos de dejar la puerta abierta a futuros pactos con el PSOE a nivel autonómico y municipal puesto que ya firmaron un acuerdo en 2015.

Opté en la campaña por un tono constructivo con quienes pensaba que podíamos hacer causa común para que socialistas e independentistas no mandaran en España. En las municipales y autonómicas también se dirime el contrapeso a un Gobierno de Sánchez que no puede tener carta blanca. pic.twitter.com/sSsVPgGxYT — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de mayo de 2019

Rechaza facilitar el gobierno del PSOE

Casado también ha aprovechado para distanciarse de Pedro Sánchez, a quien ya avanzó en la reunión de este lunes que no facilitaría un gobierno socialista y votará en contra en la sesión de investidura e incluso en una segunda, de haberla. En todo caso, invitó al presidente del Gobierno a buscar apoyos en Ciudadanos en lugar de en los partidos independentistas.

"No podemos facilitar este Gobierno, pero podemos entender que otros partidos que respeten la Constitución y la unidad de España consideren hacerlo", indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión. No obstante, este martes ha matizado sus palabras alegando que el PSOE podría sumar con Ciudadanos para formar gobierno porque ambos partidos han alcanzado acuerdos en otras ocasiones. "No somos nadie para decir a otro partido lo que tiene que hacer, ni siquiera para opinar antes de que dos partidos hablen (...), pero esa es la realidad reciente e inmediata", ha señalado el líder del PP.

Por otro lado, ha celebrado que Sánchez vuelva a retomar el diálogo con el PP, lo que puede permitir futuros acuerdos en cuestiones de Estado siempre y cuando no haya pactos con los independentistas.

Reivindica su figura como líder de la oposición

El líder de Casado ha criticado el debate sobre el liderazgo de la oposición generado sobre él y Albert Rivera después de que en los debates entre candidatos emitidos por televisión el líder de Ciudadanos tuviera un protagonismo mayor ante situaciones en las que el presidente popular no supo reaccionar. Un debate que creció, además, después de que ambos partidos se quedaran a solo nueve escaños de diferencia.

Para el líder del PP no tiene cabida este debate, que ha calificado de "pueril y algo interesado". "Es un debate absurdo. Nadie se puede arrogar el liderazgo de la oposición cuando no lo tiene, como tampoco arrogarse la victoria cuando no la tiene", ha afirmado, antes de sentenciar: "El líder de la oposición es quien tiene más escaños después de las elecciones".

De hecho, desde Moncloa no ha habido duda sobre el tratamiento a ambos líderes. Mientras que a Casado, como líder de la oposición, le cedieron la sala de prensa para atender a los medios tras su reunión, Rivera aparecerá tras el encuentro en la sala de briefing.