Las autoridades francesas han abierto una investigación, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, para tratar de localizar a Natalia Sánchez Uribe, una estudiante española de 22 años que cursaba una beca Erasmus en París y de la que su familia y amigos no tiene noticias desde el pasado jueves.

Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe de su desaparición:

¿Cuándo desapareció?

Natalia es una joven que habitúa a compartir contenidos en sus redes sociales de forma asidua. En su perfil de Facebook se pueden leer diversas publicaciones y las últimas fechan el 1 de mayo.

El anuncio de la Fundación QSD (Quién Sabe Dónde) Global para pedir colaboración ciudadana para dar con su paradero, que sale se publica el 5 de mayo, también dice que fue vista por última vez y que no contesta ninguna llamada desde el miércoles 1 de mayo.

¿Quién denuncia?

Las fuentes consultadas por Efe señalan que fueron sus compañeros del piso donde vivía en París los que denunciaron su desaparición ante la policía francesa. Los padres de la joven, residentes en Mallorca y nacidos en Granada, ya se han desplazado a París para seguir de cerca la búsqueda de su hija.

¿Dónde desapareció?

Natalia Sánchez Uribe, estudiante de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, se encontraba en la capital gala desde el mes de septiembre realizando un curso Erasmus que concluye en dos semanas.

Según QSD Global, la joven, de 1,62 metros de estatura, piel morena, pelo largo castaño y un piercing en la nariz, residía en la calle Paul Fort, en el distrito 14 y cercano a la parada de metro Porte D'Orleans de París.

La mochila de Natalia, con su móvil y su ordenador dentro, fue encontrada este lunes en un parque cerca de la Universidad Panthéon-Sorbonne, según informó EFE.

Según ha podido saber @EFEnoticias, la mochila de Natalia Sánchez Uribe, estudiante desaparecida en París la semana pasada, ha aparecido en un parque cerca de la Universidad Panthéon-Sorbonne con su móvil y su ordenador dentro https://t.co/y7izE49LPV — María D. Valderrama (@mdiazvalderrama) 6 de mayo de 2019

Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) confirman que se han puesto a disposición de la familia de la joven desaparecida, que estudiaba en la Facultad de Economía y Empresa, en la línea en inglés. "Costó contactar con la familia este lunes porque justo estaban viajando hacia París", han comentado desde el departamento de prensa. De momento, desde la universidad se encuentran a la espera de recibir nuevas noticias sobre su estudiante desaparecida en la capital francesa.

La gran incógnita: ¿Qué le ha pasado?

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que Natalia Sánchez desapareció el 1 de mayo. Una de sus amigas, que prefiere no ser identificada, indicó a EFE que la joven había manifestado desde hace un mes su preocupación porque decía sentirse seguida y observada.

"Llevaba un mes diciendo que sentía que alguien la seguía, pero pensábamos que estaba exagerando porque Natalia siempre ha sido muy asustadiza, así que no le hicimos mucho caso, pero no sabía quién podría ser, desconfiaba de todo el mundo", declaró esta fuente.

La mañana de su desaparición, la joven estaba trasladando sus maletas al piso de una amiga española, donde pasaría el resto de su estancia en París y tras agotar el contrato de alquiler del piso en el que había estado en la calle Paul Fort.

Según pudo saber EFE, Natalia dejó dos maletas en la casa de su amiga y le dijo que regresaba a su piso para recoger una tercera bolsa y llevarla a la casa de su amiga, con la que quedó para estudiar juntas una vez concluyese el traslado. Pero la estudiante ya no volvió y tampoco llegó a su antiguo apartamento.

Se sentía "sola"

Según las fuentes consultadas por EFE, la joven de 22 años no habría conseguido hacer amistades durante su estancia en París y tenía ganas de volver a España porque se sentía "sola y agobiada". En su perfil de Facebook, Natalia compartió diversos mensajes en los últimos días, algunos de humor y otros más tristes como el publicado el mismo 1 de mayo a las 5.44h de la madrugada, en el que decía "cuando tu salud mental es mala, date un descanso. No se sientas culpable de cosas que no puedes hacer... Cuida de ti, de tu mente. Es importante".

Otro de los mensajes en esta línea, del 28 de abril, rezaba "la vida es más fácil cuando sacas a la gente negativa de ella". Un día antes, Natalia publicó "deja que la gente te eche de menos. A veces te tienen por segura porque piensan que siempre estarás disponible. Añórame cuando me haya ido".