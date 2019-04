RTVE ha manifestado este jueves su disposición a organizar el debate con los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos el próximo martes, día 23, el mismo día que Atresmedia mantiene su oferta de reunir a los cuatro candidatos.

En un comunicado de prensa, la corporación pública "reitera la invitación que personalmente se le ha ido haciendo a cada uno de los candidatos desde el anuncio del adelanto electoral para que acudan a la cita en la radio televisión de todos".

El presidente del Gobierno había expresado este miércoles su "disponibilidad" a participar en un debate electoral pero solo el martes 23 de abril.

En principio, el debate en RTVE estaba previsto para el lunes 22, pero la Corporación había lanzado un comunicado este miércoles acordado dejar en manos de los cuatro candidatos la decisión de la fecha en la que se celebraría, mostrándose abierta a poder hacerlo en fechas posteriores, "siempre que las diferentes formaciones invitadas lo consensúen entre ellas".

Al mismo tiempo que RTVE lanzaba su último comunicado, que choca con el anterior al establecer una fecha que choca con el otro debate previsto, Antena 3 mantenía una tertulia en directo en la que han participado los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés.

Vallés ha recordado que el hecho de que un debate a cinco, que incluyese a Vox, pudiera beneficiar a Sánchez no justifica su falta de compromiso. También ha insistido en que tienen la confirmación de Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias de participar en el debate organizado por ellos. Fuentes del PP ya han adelantado a 20minutos que asistirán "como tenían comprometido, al debate de Atresmedia".

Pablo Iglesias, por su parte, ha criticado la decisión de RTVE desde Twitter:

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 18, 2019

El desencadenante

En principio el debate de Atresmedia iba a ser a cinco, contando con la participación de Santiago Abascal. No obstante, la Junta Electoral Central falló este martes a favor de las reclamaciones que presentaron PNV, PDeCAT y Coalición Canaria y comunicó a Atresmedia que no podría celebrarse porque incluía a Vox porque vulneraba el principio de proposcionalidad, dado que en las generales de 2016 no obtuvo representación y sólo el 0,1% de los votos.

Atresmedia reaccionó dejando fuera a Vox para esquivar la suspensión de la Junta Electoral, planteando un debate a cuatro al igual que RTVE. "Respetamos pero no compartimos la resolución de la Junta y estudiamos recurrirla en el Supremo", dijo el grupo de comunicación en una nota.

Tras la exclusión de Vox del debate electoral, trascendió una conversación privada entre el periodista y mano derecha de Santiago Abascal, Kiko Méndez Monasterio, y Manuel Mariscal, el vicesecretario de comunicación del partido y candidato por Toledo, asegurando que al partido de Abascal le "viene bien" dicha exclusión, aunque de cara a la galería las instrucciones internas insten a mostrar un "gran cabreo".