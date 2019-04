Un total de 48 inmigrantes, que viajaban en tres pateras, han sido rescatados esta mañana por Salvamento Marítimo mientras intentaban alcanzar la costa española.

Durante la madrugada, según han explicado fuentes del dispositivo, la Guardamar Concepción Arenal ha rescatado a 8 personas de un patera para trasportarlos hasta el puerto de Algeciras (Cádiz), donde llegaron sobre las 7:20 horas.

Posteriormente, auxiliaba a otra embarcación con 38 tripulantes de origen marroquí, 34 de ellos eran menores de edad. A estos inmigrantes se han sumado los dos magrebíes rescatados por la Salvamar Aractus. Todos han sido trasladados por la embarcación hasta el Puerto.

Por último, las patrulleras marroquíes han rescatado a siete tripulantes de la tercera patera de la mañana.

Grande-Marlaska: "Últimamente no llegan muchas pateras"

El ministro del Interior y número uno por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha afirmado que "últimamente no están llegando muchas pateras". Un hecho extensible, no sólo a las costas si no también "al resto de España". Además, no cree en la existencia de "una nueva ruta" de pateras con destino Cádiz.

Grande-Marlaska ha concluido recalcando la actuación del Gobierno central que "propugna los derechos humanos y la seguridad". Unas declaraciones que llegan tras conocerse el dato de 63 inmigrantes rescatados de cuatro pateras durante el fin de semana; a los que se añaden los rescatados esta misma mañana.