Un total de 14 profesores universitarios de derecho de toda España harán de observadores al Tribunal Supremo por el juicio del 'procés' y al final publicarán un libro sobre las conclusiones que hayan extraído de la vista oral de estos próximos meses.

Los juristas están coordinados por la catedrática de derecho constitucional de la UAB Mercè Barceló que este martes ha asistido a la vista acompañada del catedrático andaluz Javier Pérez Royo. Se irán turnando los 14, y cada semana acudirán dos profesores, que no tienen ninguna acreditación y especial y que deberán hacer cola para entrar como público general. Cada fin de semana harán un resumen interno y al final de todo escribirán el libro.

En declaraciones a la ACN tras la primera jornada de juicio, Pérez Royo ha explicado que los profesores son de universidades de Euskadi, Valencia, Barcelona y Andalucía. "Es un juicio importantísimo y es nuestra obligación, como profesionales del derecho y profesores, dar a conocer nuestra opinión, como elemento de formación de la opinión pública democrática.

Sobre el acceso al juicio, Pérez Royo ha explicado que no ha tenido ninguna dificultad, aunque ha tenido que hacer cola como el público general, ya que no tiene la condición formal de observador. "Es decisión de la sala retransmitir por televisión el juicio, y yo no soy nadie para erigirme como observador", dijo.

Sobre el primer día de juicio, dijo que ha visto lo que se esperaba. "Es un juicio que se está abriendo en falso, no se debería haber abierto, porque deberían haber resuelto muchas cosas antes del juicio, temas pendientes en el Tribunal Constitucional", ha valorado. De hecho, ha recordado que depende de qué decisión tome el TC sobre algún recurso pendiente, como la imparcialidad de los magistrados, provocaría la "nulidad radical" y haría el juicio "innecesario". "Me parece un disparate, una huida hacia delante que puede conducir a algo absurdo", añadió.

Según él, "hay una cantidad de irregularidades procesales verdaderamente extraordinaria que se deberían haber arreglado en la medida de lo posible antes del juicio". "Hay vulneraciones de derechos que ya no se pueden arreglar, pero esto no termina aquí, empieza aquí pero acabará en otro lugar", añadió. "Las cosas que se abren en falso, no pueden acabar más que en falso", ha concluido.