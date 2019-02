PDeCAT se sumará este viernes a ERC y registrará en el Congreso su enmienda a la totalidad a los Presupuestos porque considera insuficiente la "oferta" del Gobierno para formar una mesa de partidos para el diálogo político sobre el conflicto de Cataluña.

"El Gobierno socialista está muy lejos de lo que podría permitir que el PDeCAT no presente la enmienda, así que la presentamos", dijo el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, al término de una reunión en Barcelona con la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, que informó del estado de las negociaciones con el Gobierno en torno a la mesa de partidos.

A pesar del incendio que provocó hace dos días que el Gobierno accediera a que haya un "relator" que coordine la reunión entre partidos, para los independentistas es insuficiente. Según dijo Campuzano, agotarán hasta el final el plazo que termina este viernes a las 14 horas para impugnar las cuentas, por si se produce un acuerdo entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y Artadi sobre "un paquete global" que debe incluir que el relator sea suficientemente independiente a ojos del Govern, así como un calendario y una agenda de trabajos. "Lo que no podemos hacer es poner en marcha algo que no sabemos cómo es y que no sirva para resolver el conflicto", dijo.

Una "puerta abierta"

Si no hay acuerdo este viernes, el PDeCAT deja "la puerta abierta" a retirar la enmienda "un minuto antes" de que el 13 de febrero se vote en bloque junto a las de ERC, PP y Cs, que la también registrará este viernes. La mesa de partidos es clave por tanto para que el PDeCAT retire la enmienda y acceda a no tumbar las cuentas y permitir que se tramiten, según indicó Campuzano, que confió en que, en ese caso, ERC también lo hará y las Cuentas no serán devueltas.

El miércoles fue una jornada de desencuentros por el relator catalán que quiere el Gobierno para un órgano de partidos catalanes y el "perfil internacional" que busca la Generalitat para una mesa necesariamente con partidos estatales. este jueves, las partes continuaron los contactos que, por teléfono o whatsapp, son diarios.

Calvo y Artadi volvieron este jueves a contactar para, según había dicho por la mañana Artadi "pasarse más nombres" del relator. Fuentes del Govern aseguraron por la tarde que ninguna de las partes lo hizo.

Críticas de González a la figura del "relator"

Campuzano sugirió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sucumbiendo a las "presiones" de la derecha y del PSOE porque "en los últimos días reconocía la dimensión política del conflicto, parecía que estaba de acuerdo con que hubiera un relator independiente". "El Gobierno tiene que ser coherente", apuntó Campuzano, que pidió al PSOE "que reflexione".

El PSOE, por su parte, continuó este jueves en estado de inflamación por el relator, que considera una cesión inadmisible. Y también incomprensible. El expresidente del Gobierno Felipe González difundió un mensaje donde se preguntó "para qué" necesitar un "notario" en una mesa de partidos que juzgó totalmente innecesaria, "salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña".

"¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, asesores jurídicos, gente que toma notas? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento, sede de las posibilidades de diálogo?", se preguntó González.

No fue el único en criticar un día más las negociaciones sobre Cataluña. La federación andaluza del PSOE se sumó a la castellanomanchega pidiendo un Comité de Política Territorial. Ferraz intentó aplacar los ánimos circulando un dossier para explicar que el relator será para partidos, no entre Gobierno y Govern.

Y manifestación este domingo

También continuaron los preparativos de la manifestación en contra de las negociaciones que PP, Cs y Vox han convocado el domingo en Madrid bajo el lema común de "Por una España unida. ¡Elecciones ya!". El PP está fletando autobuses por toda España pero no acudirán a Madrid, por motivos de agenda, sus barones gallego y andaluz, Alberto Núñez-Feijóo y Juanma Moreno.

Además del de González, la jornada de este jueves dejó otro vídeomensaje. A diferencia de él, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, dio la bienvenida al relator y a "cualquier diálogo" que ayude a una "solución" y tachó de "nauseabundo" que haya quienes "quieren llegar a La Moncloa poniendo en pie de guerra a la mitad de la sociedad". "Que no nos esperen en la plaza de Colón", dijo.