Los portavoces parlamentarios de ERC, Joan Tardá y Gabriel Rufián, han registrado este martes en el Congreso una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado 2019, que supone su petición para que sean retirados en lugar de tener intención de negociarlos porque el Gobierno no hace gestos relacionados con el juicio contra los responsables del proceso independendista que empieza el próximo 12 de febrero.

En rueda de prensa después de ir al registro, Tardá ha explicado que la enmienda a la totalidad llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dicho "se ha dejado arrastrar por el PP", no haya querido negociar para encontrar una solución a la crisis en Cataluña que para los republicanos pasa invariablemente por alumbrar un proceso que desemboque en la convocatoria de un referendum de independencia.

El portavoz independentista ha recordado que no pidieron "nada" para apoyar la moción de censura y que, aún así, el Gobierno no ha dado muestras de querer solucionar el conflicto catalán en las bases que ellos creen adecuadas. "Siempre hemos dicho que los puentes se empiezan a construir por ambas orillas, nosotros hemos intentado, hemos demotrado que la moción de censura era construir la parte de puente que nos corresponde a todos, pero la otra parte todavía no se ha planteado empezar las obras", ha dicho.

Fractura emocional por el juicio

Ante la "fractura emocional" que ha asegurado que provocará el juicio al procés, Tardá ha insistido en que "el Gobierno español debería hacer algunos gestos" y en que "somos vícitmas de una represión que no tiene parangón en las instancias europeas".

Las exigencias de ERC tienen "dos patas", la primera relacionada con los políticos catalanes que van a empezar a ser juzgados la semana que viene y la segunda con una negociación con el Gobierno español hacia un referendum de independencia."La pelota esté en el tejado del Gobierno español, hemos dicho siempre lo mismo", ha dicho Tardá, en una rueda de prensa junto a otros tres diputadados de ERC.

En primer lugar, Tardá ha exigido al Gobierno que "inste a la Fiscalía" para retirar las acusaciones contra los políticos catalanes que el 12 de febrero empezarán a ser juzgados por organizar la consulta del 1-O.

Por otra parte, el Gobierno debe avenirse a crear una mesa de diálogo y negociación que desemboque en una consulta indendentista, porque para ERC es la única manera de tener en cuenta a todos los catalanes, no con la reforma estatutaria que plantea el Gobierno.

Frente a la propuesta del Gobierno de crear una mesa de partidos catalanes, Tardá ha recordado que en el pasado los políticos catalanes, al menos los independentistas y "soberanistas", son capaces de llegar a acuerdos. Lo que ahora reclama ERC es una mesa de negociación entre el PSOE y Unidos Podemos de Madrid y ERC, PDeCAT y Catalunya en Comù, en Barcelona, además de "observadores internacionales".

Retirar la enmienda

A pesar de estas exigencias, el portavoz de ERC ha evitado en varias ocasiones declarar si existe alguna posibilidad de que su grupo retire la enmienda a la totalidad antes de que se debata, el 12 de febrero, si el Gobierno accede a hacer alguna propuesta distinta a sus exigencias.

"Tenemos un ADN dialogante, siempre estamos al lado del progreso social y de los ciudadanos, sean de donde sean", ha dicho Tardá, que a la pregunta de si cre e que Sánchez puede gobernar si unos PGE a cuyo fracaso ha contribuido este martes ERC con su enmienda a la totalidad, se ha limitado a responder que "el señor Sánchez convocará elecciones el día que más le interese convocarlas".

A la enmienda de ERC se unirán previsiblemente otra de PDeCAT y también las ya anunciadas de PP y Ciudadanos, lo que hará que todos voten juntos en contra de las cuentas de Sánchez.

El PNV sí da oxígeno a las Cuentas

Quien no lo hará será el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, así lo ha confirmado este martes, cuando ha apostado por que, en su lugar, "se tramiten y se discutan", algo que se impedirá si prospera alguna de las enmiendas a la totalidad.

"Queremos que los Presupuestos se tramiten, se discutan y no vamos a presentar enmienda a la totalidad", ha dicho Esteban, que ha añadido que "entendemos que hay que darle un margen de confianza en este sentido al Gobierno".

Preguntado por la coincidencia entre ERC y PP y Ciudadanos, Tardá ha negado ninguna aproximación a estos partidos y ha cambiado de tercio para señalar que "lo precupante es que el PSOE , PP y CS y coincidenan en la represión" y estén "cada vez más radicalizados a partir de Vox".

"Nosotros somos un partido socialdemócrata, republicanos, nadie nos puede dar lecciones de lo que significa ser demócrata. La historia de ERC está llena de vícimas y de héroes", ha apuntado Tardá.