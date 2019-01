El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano entre asambleas, se reúne hoy a partir de las 16:30 en su cuartel general de la madrileña calle Princesa para atajar la crisis de identidad que vive el partido tras el volantazo de Íñigo Errejón. Una cita que uno de sus gurús ideológicos, Juan Carlos Monedero, considera ya como la de la refundación, pero a la que se desconoce si acudirán sus dos máximos protagonistas: Pablo Iglesias y el propio exdiputado.

El secretario general decidió adelantar unos días esta convocatoria urgente prevista inicialmente para el sábado con el objetivo de tomar ya el control de una tormenta que no supo prever. Según los estatutos morados, él es el encargado de presidir el debate; suya es la primera intervención, en la que se fija la postura oficial que se somete al escrutinio de la dirigencia. Sin embargo, aún no hay confirmación de su asistencia como no la hay de si participará de forma telemática o si simplemente delegará sus funciones en Irene Montero o Pablo Echenique. Su baja por paternidad, advirtió ayer la portavoz en el Congreso, Ione Belarra, debe "respetarse lo máximo posible".

Capear la estampida

Lo cierto es que, desde que se apartó de los focos mediáticos a comienzos de enero, Iglesias solo ha roto su silencio una vez. Lo hizo por carta, para mostrar su "sorpresa" ante la "maniobra" de su antiguo adlátere y situarle fuera del partido con su ya famosa sentencia ‘Íñigo no es Manuela’.

Desde entonces, Podemos había mantenido la tesis de que, mientras que no opondrían resistencia a la alcaldesa, competirían con el exdiputado en las elecciones autonómicas con una lista alternativa. Sin embargo, este lunes, Montero templó esa posibilidad al ordenar el "cierre de heridas" y abogar por una sola candidatura a la izquierda del PSOE.

Hoy, la dirección morada espera cerrar el cónclave con una decisión clara al respecto, una "hoja de ruta" que dé estabilidad a la organización y paute cómo debe ser la relación con Errejón. Nadie quiere abrir un solo milímetro la puerta para que le salgan imitadores en otros territorios en lo que sería un desmembramiento fractal del partido. Pero, para eso, el pablismo debe encontrar un punto de equilibrio para persuadir al sector errejonista de que no abandone sus filas en masa. En la Asamblea de Madrid, por ejemplo, son mayoría y es difícil creer que, en un contexto de guerra abierta, los diputados regionales que han hecho campaña a su lado –en Vistalegre 2 o en las primarias locales– fueran a enfrentarse a él en las urnas. Oficialmente, la dirección espera resolver el sudoku lanzando "un mensaje de unidad" tanto a la militancia como a las federaciones.

El toque regional

Precisamente, en esta ocasión tendrá especial interés lo que puedan exponer los líderes autonómicos que el pasado viernes firmaron la llamada Declaración de Toledo, en la que exigieron cooperación. "Mucha gente en los territorios está desconcertada y no entiende la dinámica de competencia", afirmó ayer el líder en Castilla-La Mancha, José García-Molina, cercano a la dirección. "No es imaginable un Podemos sin Pablo Iglesias, como no es imaginable un Podemos sin Íñigo Errejón", arengó, por su parte, el dirigente de Murcia, Oscar Urralburu, próximo al ahora cabeza de lista de Más Madrid.

El propio Errejón no quiso desvelar ayer sus cartas. El todavía secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político aseguró el fin de semana que participaría en el Consejo de una organización de la que reivindica su copyright. Sin embargo, colecciona un ramillete de peticiones públicas para que no lo haga. La última, ayer: "No es muy coherente ir al máximo órgano de dirección por otro partido político", le espetó Belarra. "Cuantos más estemos, mejor", replicó la portavoz madrileña Clara Serra, afín a él. Todo abierto, todo por cerrar.





IU Madrid insiste en su apuesta por la lista única

Tras reunirse con Más Madrid y encontrar "sintonía" de confluencia en esas siglas, la federación autonómica de IU cerró este martes la primera fase de su ronda de conversaciones para resucitar la lista conjunta. Su cúpula se ha comprometido a presentar una "propuesta de desbloqueo" al resto de actores políticos de izquierdas de la Comunidad. Durante la mañana, Alberto Garzón, al que se presupone un mayor interés en anteponer el pacto previo con Podemos, había defendido ya "una candidatura de unidad democrática" y "colectiva".