El rescate de Julen ha llegado a su fin. Trece días de búsqueda incansables desde que se perdiera su pista el 13 de enero en un pozo de Totalán. Finalmente esta madrugada, a la 01:25 horas, el grupo de rescate destinado en el cerro de la Corona ha localizado el cuerpo sin vida del niño tras conseguir unir el túnel horizontal excavado de forma manual con el pozo en el cayó.

Las reacciones tras el fatídico desenlace no se han hecho esperar. Los primeros han sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, que através de Twitter han despedido al pequeño.

Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de enero de 2019

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de enero de 2019

También la Casa Real ha dado sus condolencias a través de su cuenta oficial en Twitter.

Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 26 de enero de 2019

Artistas del mundo de la música, el cine o instituciones del país han dado su último adiós bajo el hashtag #DEPJulen.

"Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca ha sido el canal para hacerlo", indicaba el cantante.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de enero de 2019

Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen. 🙏 https://t.co/Pcf8Rj06OV — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 26 de enero de 2019

El Ministerio de Interior ha dado su apoyo y agradecido el esfuerzo a todos los implicados en el rescate.

Después de días de intensa búsqueda y trabajo incansable, el cuerpo del pequeño Julen ha sido hallado sin vida en el pozo de Totalán.

Nuestro pésame y condolencias a la familia.

Y nuestro reconocimiento al esfuerzo de la @guardiacivil, los mineros y todo el equipo de emergencias. pic.twitter.com/RWSUp4qkZU — Ministerio Interior (@interiorgob) 26 de enero de 2019

A continuación, una muestra de las condolencias bajo el #DEPJulen en Twitter

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...#DEPJulen



Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 26 de enero de 2019

Julen, tan pequeño y has movido la fe y el cariño de millones de personas. Un abrazo enorme a la familia y los profesionales que no han dejado de luchar hasta el final. Qué dolor. #DEPJulen — India Martínez (@IndiaMartinez) 26 de enero de 2019

No lo puedo creer... #DEPJulen

Estoy rezando mucho para tu familia 💙 pic.twitter.com/664R6nPg01 — Laura Pausini (@LauraPausini) 26 de enero de 2019

Pese a tantos corazones luchando y alentando no ha sido posible.

Nos unimos al dolor de la familia del pequeño #Julen y de todo el país.

Gracias a todas las personas que han participado en el operativo y a las que lo han apoyado con su solidaridad y generosidad. pic.twitter.com/AZWMkDLCKM — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 26 de enero de 2019