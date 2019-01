La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no habrá presupuestos" si antes de su tramitación no se cumplen "punto por punto" todas las medidas acordadas con la formación morada.

Montero, en declaraciones en el Congreso, antes de asistir a la reunión de la Junta de Portavoces, ha respondido de esta forma a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que las medidas pactadas con Podemos se desarrollarán a lo largo de este año.

Un plazo que para Montero no es suficiente porque insiste en que todas las medidas acordadas en el pacto que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Palacio de La Moncloa tienen que tener iniciado su desarrollo "antes de la aprobación de los presupuestos".

La bajada de la factura de la luz y de los precios de los alquileres, los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y cien por cien remunerados o la reforma que "garantice las libertades sexuales de las mujeres" para que "solamente sí sea sí" son algunas de las medidas que Montero ha recordado que se tienen que cumplir antes de que se aprueben los presupuestos para que Podemos dé su apoyo a las cuentas.

"No cabe otra opción"

No obstante, se ha mostrado segura de que el Gobierno "va a cumplir" esos acuerdos porque es sencillo iniciar la tramitación de estas medidas antes de que se tengan que aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

En cualquier caso, la portavoz de Podemos recalca su advertencia: "Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no va a haber presupuestos. Es así de sencillo, la factura de la luz tiene que bajar, los alquileres tienen que bajar, y no nos cabe duda de que se terminará cumpliendo".

Sobre la posibilidad de que si esto no ocurre Podemos opte por presentar una enmienda a la totalidad, Montero ha respondido que no les "cabe ninguna otra opción" que no sea que el Ejecutivo "cumpla lo pactado" y cree que el Gobierno de Sánchez "va a hacer todo lo que esté en su mano" para ello.