El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos de forma que el 'popular' Juanma Moreno presidirá la Junta de Andalucía y el partido naranja, el parlamento andaluz: "Vox no va a votar un gobierno que no se siente a atender las demandas de 400.000 andaluces", ha avisado.

"A ver, lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar", ha alertado Abascal en un mensaje en redes sociales.

El líder de Vox ha pedido además que no se haga caso "a los especialistas en fakenews ni a sus fuentes", al tiempo que ha insistido en que no apoyarán un ejecutivo de la Junta de Andalucía que no se siente a escuchar y a atender a los representantes de esos 400.000 andaluces que votaron a su partido en los pasados comicios autonómicos.

Las palabras de Abascal se producen después de que PP y Cs hayan alcanzado este miércoles un acuerdo por el que el líder del PP-A, Juanma Moreno, será el próximo presidente del Gobierno andaluz de coalición con Ciudadanos (Cs), cuya investidura pretende celebrar el 16 de enero, mientras la formación naranja ocupará la Presidencia del Parlamento autonómico, en cuya Mesa también estará Vox.

La reunión entre Vox y PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado este miércoles a su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, el acuerdo programático que su formación ha alcanzado en Andalucía con Cs, al tiempo que han abordado la composición final de la Mesa del Parlamento. Así lo han indicado fuentes 'populares', tras la reunión que han mantenido este miércoles ambos dirigentes en la capital hispalense.

En virtud de dicho acuerdo, Vox tiene garantizado un representante en la Mesa del Parlamento, una cuestión que la formación liderada por Santiago Abascal había reclamado, a razón de los 12 diputados con los que contará en la XI Legislatura.

Las citadas fuentes han explicado que la reunión entre García Egea y Ortega Smith ha tenido lugar en un hotel sevillano y que comenzó a las 17:00 horas con una duración de 90 minutos.

En el encuentro, el secretario general del PP ha explicado a Vox el acuerdo programático que PP-A y Cs han alcanzado en Andalucía y también han abordado la composición final de la Mesa, en la que Vox estará presente con voz y voto, así como el calendario de las próximas semanas en la Cámara andaluza de cara a la investidura.

Vox niega que hablaran sobre la "investidura"

Por su parte, Vox ha asegurado que la reunión entre los equipos negociadores de Vox y PP, se ha tratado "exclusivamente" la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz y no cuestiones sobre la "investidura y cuestiones pragmáticas".

Fuentes del partido han informado de que el equipo negociador de Vox ha concluido su reunión, la cual ha tratado temas "exclusivamente relacionados con la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz". Asimismo, han subrayado desde Vox, en dicho encuentro no se ha hablado sobre "la sesión de investidura ni sobre cuestiones programáticas".

Por otra parte, las citadas fuentes han señalado que Javier Ortega se encuentra en el Parlamento andaluz para mantener una reunión con los 12 parlamentarios de Vox.