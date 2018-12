El Ministerio de Trabajo cambia los criterios del convenio de prácticas sin remunerar publicado el lunes. Estas prácticas, destinadas para estudiantes de Estadística, pasarán a cotizar a la Seguridad Social y serán solo curriculares, las de la carrera, según explican fuentes del organismo a 20minutos. Además, aunque estas prácticas serán sin remuneración el ministerio ha informado que prepara una convocatoria de otras 700 plazas de becarios donde si cobrarán.

Estas novedades del convenio de prácticas para estudiantes de Estadística, realizado con la Universidad Complutense de Madrid, no sé publicaron en el documento inicial difundido en el BOE. Este acuerdo se extenderá durante cuatro años, prolongados a otros cuatro. En la primera selección de alumnos hay tres alumnos interesados para un total de cuatro plazas.

Fuentes del organismo explicaron el lunes a este medio que en 2016 se firmó un convenio similar "para la realización de prácticas académicas externas no retribuidas".

Contratarán a 700 nuevos becarios

El Ministerio de Trabajo explicó este jueves que preparan el texto de otra convocatoria, en este caso para la Seguridad Social, de 700 becarios que tendrán cotización y remuneración.

Cada plaza contará con una asignación económica vinculada a la subida del salario mínimo. Estas prácticas tendrán una duración de entre tres y seis meses y en un principio serán de tres o cuatro horas cada día.

Según ha podido verificar este periódico, esta convocatoria tendrá diferentes criterios a la de estudiantes de Estadísticas. Según explican fuentes del ministerio, estas nuevas plazas "no se especifica si son extracurriculares o no". Por ello, podría darse que hubiera alumnos con prácticas curriculares que cobrasen mientras que en los de Estadística, que todos tienen este tipo de prácticas, no recibirían ningún salario.