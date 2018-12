Juan Carlos Quer (i) y Diana López Pinel (d), padres de Diana Quer, junto a su hija Valeria (c), han encabezado la manifestación en la Puerta del Sol para reclamar la no derogación de la prisión permanente revisable. EFE

El padre de Diana Quer, la joven asesinada en agosto de 2016 en A Coruña, ha realizado un alegato a favor de no derogar la prisión permanente revisable en el programa Espejo Público de Antena 3, donde ha dicho que "la prisión permanente revisable no es una pena inhumana, inhumanos son los individuos que cometen estos crímenes".

Un día después de la confesión de Bernardo Montoya, el asesino de la joven zamorana Laura Luelmo, y de que los partidos políticos volvieran a enfrentarse por la prisión permanente revisable en el Congreso, el padre de Diana Quer ha pedido al Gobierno que no derogue este tipo de condena.

"Cuando el señor Sánchez manifestaba a los españoles que la prisión permanente revisable vigente desde el año 2015 no evitó el asesinato de Laura a mí me viene a la mente si los señores políticos creen que los ciudadanos españoles no tenemos neuronas. De estar vigente en el año 98, y de haber sido condenado este señor, en vez de por asesinar a una abuelita, por asesinar a un menor, no hubiera salido (de la cárcel) en aplicación del tercer grado", ha asegura mirando a la cámara.

"El cumplimiento íntegro de la condena no garantiza que el reo no vuelva a delinquir", ha considerado Juan Carlos Quer, quien cree "indigno" que la vida de jóvenes asesinadas como su hija "sea objeto de un caladero de votos".

"Cuatro padres nos hemos unido para que Ciudadanos cambie su posición y cuando me reuní con la ministra en septiembre iba acompañado de tres millones de firmas porque nuestros hijos no tienen ideología", ha abundado en Espejo Público.

Juan Carlos Quer ha añadido que "se trata de familias marcadas de por vida y la única pena perpetua es la que llevamos nosotros". Su único partido político, ha dicho, "es el sentido común" y ha exigido "un pacto de Estado como se hizo con la violencia de género".