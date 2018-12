"No eres más tonto porque no puedes". Así ha respondido en Twitter el padre de Marta del Castillo, la joven de 17 años asesinada en Sevilla y cuyo cuerpo continúa sin ser hallado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que publicó este miércoles un mensaje anunciando "medidas para mejorar la seguridad de las mujeres".

Este cruce de mensajes se produce después de que durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, el presidente del PP, Pablo Casado, mandara un mensaje de solidaridad con la familia de la Laura Luelmo, la joven profesora asesinada en El Campillo (Huelva) y pidiera a todos los grupos parlamentarios "que no deroguen la prisión permanente revisable".

El presidente respondió que "la prisión permanente revisable está actualmente en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado este cruel asesinato" y que la posición del Gobierno no es derogarla hasta que no conozca la posición del Tribunal Constitucional al respecto. Además, Sánchez anunció, aunque sin concretar detalles, un paquete de "medidas para mejorar la seguridad de las mujeres". "Sus libertades deben ser garantizadas", añadía.

La prisión permanente revisable está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura. El Gobierno va a aprobar medidas para mejorar la #seguridad de las mujeres. Sus libertades deben ser garantizadas. #SesiónDeControl pic.twitter.com/7RgsTMgy8t — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 19 de diciembre de 2018

A este mensaje, que también reprodujo a través de su cuenta de Twitter, el padre del Marta del Castillo, Antonio del Castillo, respondió al presidente que "no eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello. Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis asesinos sueltos, el porcentaje de que se repitan estos hechos se dispara".