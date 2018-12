El "ansiado y deseado" servicio nocturno de Metrovalencia para los viernes, sábados y vísperas de festivos se pondrá en marcha este viernes 14 de diciembre. De este modo, se plasmará el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante el pasado Debate de Política General en Les Corts, y que este martes ha concretado la consellera de Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, al detallar la fecha de arranque y las frecuencias.

Según ha informado Salvador, este servicio "pionero" y que "ha venido para quedarse", bautizado como A la lluna de Metrovalencia, ha tenido que esperar al año 2018 para poner a València, tercera área metropolitana de España, al nivel de otras grandes capitales en cuanto a transporte público nocturno. Una de las claves fundamentales es que la oferta inicial que se activa este viernes mejorará a finales de febrero, "una vez completadas las necesidades técnicas y de personal" que supone el nuevo servicio.

No obstante, el arranque de este servicio, que "ha venido para quedarse", se verá afectado por las huelgas convocadas por sindicatos, pese a lo cual FGV ha decidido seguir con el operativo, a la espera de que Economía fije este jueves los servicios mínimos. Salvador ha pedido "reflexión" a los representantes sindicales, que reivindican la recuperación de la masa salarial del 10% que perdieron con el despido colectivo "brutal" aplicado hace años, una medida que la Generalitat dice no poder cumplir por la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal y que cifra en 7,5 millones de euros. No obstante, están a punto de incorporarse 47 nuevos empleados como consecuencia de la Ley de Seguridad Ferroviaria que aprobó el actual Consell.

De este modo, a partir del 14 de diciembre circularán trenes por València y su área metropolitana en las líneas de metro con una frecuencia de paso de 20 a 30 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en los tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda y Marítim Serrería. Cada 60 minutos lo harán hacia Seminari, Paterna y Alboraya.

Los últimos trenes en circulación tendrán su final de destino en Picassent, Bétera, Llíria, Rabelbunyol y Riba-roja del Túria. Para estos destinos, esta será la única hora de circulación. El tramo entre Picassent y Villanueva de Castellón será el único en el que no se ofrecerá metro nocturno.

Los últimos pasos por el centro de València, tomando como referencia la estación de Àngel Guimerà, en la que confluyen las líneas 1, 2, 3, 5 y 9, tendrán lugar a las 2.30 horas. En el tranvía, la frecuencia será de 60 minutos en todas las líneas (4, 6 y 8), si bien en la 4 el trayecto será entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés. Los últimos pasos por Benimaclet serán, del mismo modo, a las 2.30 horas. Los horarios detallados se podrán consultar en la web de Metrovalencia.

Además, tal y como informó 20minutos, este año habrá servicio nocturno ininterrumpido por primera vez en Nochevieja, con las mismas frecuencias del servicio nocturno que se activará este próximo viernes.

Según Salvador, a finales de febrero de 2019, las mejoras técnicas y de personal permitirán rebajar a 10-20 minutos la frecuencia de paso en la ciudad de València en el servicio nocturno, a 40 minutos hacia Seminari y Paterna, y se fijará una frecuencia de 80 minutos en dirección a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria (con el dispositivo inicial solo había un tren), con la hora de finalización también fijada para las 2.30. El tranvía bajará de 60 a 40 minutos.

Los principales beneficiarios de la medida serán, según Salvador, los jóvenes que disfrutan del ocio nocturno y los clientes de la restauración en la capital, ya que no tendrán que desplazarse en coche a los barrios ni a los municipios de la corona metropolitana. Este sábado, 15 de diciembre, el nuevo servicio nocturno será gratuito y habrá actuaciones en las estaciones, en colaboración con Fotur. Salvador ha insistido en que el servicio, que se pone en marcha con los 1,5 millones que FGV recibe de la Autoridad de Transporte Metropolitano como parte de la asignación estatal, será "estructural y no coyuntural" y que irá mejorando poco a poco.