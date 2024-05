Esto es lo que la danza puede hacer para mejorar tu salud (y no, no tienes que ser profesional, sólo divertirte)

Moverse al ritmo de la música genera grandes beneficios físicos y mentales en quien lo practica. Y no es que lo digamos nosotros, es que todos los estudios hasta la fecha así lo avalan. Además de mejorar nuestra salud cardiovascular, al poner en funcionamiento a casi todo el cuerpo, se trata de una actividad placentera que favorece a personas de todas las edades.

No se trata de convertirse de repente en una profesional, ni en subirse a los escenarios para triunfar. El verdadero beneficio de la danza está en dejarse llevar, dejar la mente en blanco y compartir el placer de acompañar a la música de la mejor manera que podamos (y nos enseñen).

Da igual el tipo de disciplina que practiquemos, si nos gusta más la salsa, la danza clásica o el zumba. La idea es disfrutar y que el cuerpo y la mente hagan el resto por sí solos. Desde Metropolitan Sport Club, sus expertos en fitness nos hablan de los cinco grandes beneficios de bailar, mientras ponemos a funcionar una gran parte de los músculos de nuestro cuerpo.

1. ¡Fuera estrés!

El baile no sólo tiene beneficios físicos; también mejora nuestro estado de ánimo, y eso es un hecho probado. Y es que cuando bailamos, reducimos el estrés acumulado a lo largo del día, al tratarse de una actividad que exige unos niveles altos de concentración para poder seguir los pasos o las coreografías. Si nos focalizamos en los pasos a seguir no nos acordaremos de otras preocupaciones.

El baile al ritmo d ela música ayuda a eliminar las tenisones acumuladas durante el día. Getty Images

Acudir a clases de baile después de trabajar es la mejor terapia posible para soltar la tensión acumulada, y ver la vida de otra forma al terminar. Por supuesto, nuestro descanso también se verá beneficiado de la práctica de ejercicio, aunque debemos tener presente lo que los expertos aconsejan: no hacer deporte de intensidad más allá de tres horas antes de acostarnos.

2. Bailar adelgaza y define

Si nos proponemos practicar algún tipo de baile varios días a la semana, estaremos apostando por nuestra salud cardiovascular, por la quema de calorías garantizada y también por la definición de nuestra silueta.

Correctamente ejecutado, el ballet ayuda a adelgazar y definir la figura. T.G.

Los distintos tipos de baile ayudan a adelgazar, siempre y cuando se practiquen con regularidad todas las semanas. Su mayor ventaja es que es una actividad divertida y creativa, y está especialmente recomendada para aquellas personas poco motivadas a la hora de hacer deporte.

Sea cual sea la coreografía que practiquemos, estaremos llevando a cabo un interesante ejercicio cardiovascular. ¿Lo mejor? Que si nos estamos divirtiendo, ni nos daremos cuenta del esfuerzo físico.

Mediante este tipo de entrenamiento al ritmo de la música, entran en movimiento varios órganos del cuerpo, y lo hacen todos al mismo tiempo. Por ejemplo, bailar pone en movimiento el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio en general.

Así pues, el baile se caracteriza por ser un trabajo aeróbico de larga duración y de intensidad moderada, que facilita la quema de calorías, al tiempo que mejora nuestra capacidad aeróbica natural. Esto sucederá, especialmente, si la música nos marca un ritmo acelerado de ejecución (ojo, que el ballet, aún siendo pausado, pone a funcionar el cuerpo como ninguna otra disciplina).

3. ¿Pensabas que no tenías coordinación?

Es frecuente que personas que nunca han bailado, piensen que no son buenas coordinando los movimientos de su cuerpo. Pero eso es algo que se consigue con la práctica. Por eso, los primeros días que te apuntes a baile no te desanimes si no consigues seguir la coreografía, porque verás que pronto eres la dueña de la pista.

La coordinación es una cualidad que se trabaja. Getty Images

Bailar ayuda a mejorar la coordinación y la tonificación de los músculos, sobre todo los de las piernas. Además, en función de la modalidad de baile que se practique, se pueden trabajar distintas zonas, reducir la grasa acumulada, aumentar la flexibilidad y fortalecer las articulaciones y la espalda.

4. Musculatura en forma

Bailar al ritmo de la música y practicar esta disciplina combinada con ejercicios aeróbicos, te proporcionará tonificación muscular saludable de brazos, piernas, abdomen y glúteos. Un pack más que completo con una única actividad.

Durante la sentadilla debes mantener el abdomen activo Azmanjaka

Todos estos beneficios suceden porque algunos de los movimientos del baile, sea cual sea el estilo elegido, requieren un esfuerzo elevado. Cuando bailamos estamos incorporando un componente de entrenamiento y coreográfico, como puede ser el Body Pump, que incrementa el efecto tonificador por los gestos deportivos que incluye (sentadillas, curls, lunges, push-up’s, movimientos explosivos con carga).

Eso sí, es impresdindible la constancia para obtener resultados visibles. Para la salud emocional, sólo hay que pensar en pasarlo bien y seguir la coreografía.

5. Tres veces a la semana, el mínimo común denominador

Cuando hablamos de establecer una rutina, estamos mencionando la práctica de un ejercicio de manera más o menos habitual, puesto que la constancia y la rutina en el deporte es lo que hace que nuestro cuerpo esté en forma.

Así pues, la danza se convierte en una disciplina en la que se requiere de perseverancia con tal de mantener una buena técnica y mejora constante. Como explican los entrenadores de Metropolitan, sólo de este modo lograremos mejorar los resultados y tonificar el cuerpo de forma global.

La clave para notar los resultados a nivel físico en un periodo de tiempo corto, es practicarlo 3 veces a la semana como mínimo.

¿Qué tipo de baile elegir?

Más allá de los beneficios indiscutibles que se le atribuyen a la danza, es una disciplina que gana adeptos día tras día por su capacidad de adaptación a todas las necesidades y gustos de los usuarios. Y es que lo cierto es que existen múltiples tipos de clases adaptadas a todas las formas físicas y preferencias musicales.

Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, debemos elegir un tipo de baile u otro. Muchos combinan varias disicplinas. Pexels

Si lo que buscamos es generar mayor tensión en los grupos musculares, en el centro de baile (como es el caso de Metropolitan) te proporcionarán material adicional como el step o la comba, para poder retar aún más al cuerpo.

Entre los tipos de baile más demandados hoy en día, los expertos mencionan el ballet, disciplina reconocida por su elegancia de movimientos y por 'alargar' el músculo si se practica correctamente. Con la danza clásica conseguiremos aumentar la flexibilidad general, fortalecer el organismo, tonificar la musculatura de las piernas y mejorar la postura.

Otra de las favoritas hoy en día es la danza aero-latina, ideal para los amantes de los ritmos latinos. Este tipo de baile es una actividad cardiovascular aeróbica con coreografía, que va desde el merengue hasta el chachachá o la salsa. Un trabajo cardiovascular de alto gasto calórico y gran definición muscular.

Un grupo bailando en una clase de zumba Jorge París

Y como en la variedad y la fusión está el gusto, destacamos también zumba, un método de entrenamiento que nos ayudará a mantener un óptimo estado de forma. Se trata de una actividad muy divertida y saludable que combina ritmos y coreografías de diferentes partes del mundo.

Fusión de ritmos latinos y pasos fáciles de ejecutar (y repetitivos) que dan como resultado un programa de entretenimiento divertido y dinámico es lo que ofrece zumba. Aumenta la flexibilidad gracias a la combinación de movimientos de baile con una rutina aeróbica.

