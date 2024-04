¿Cuál es la razón por la que las mujeres sufrimos migraña tres veces más que los hombres?

Se dice que una migraña es crónica cuando se padecen dolores de cabeza durante 15 o más días al mes, de los que al menos 8 tienen que ser de tipo migrañoso. Tanto en la versión crónica de la enfermedad como en la 'normal', las mujeres ganamos por goleada a los hombres: 8 a 1 en el primer caso, y 3 a 1 en el segundo, según datos de la Sociedad Española de Neurología.

En total, son cinco millones de españoles los que hacen frente a la enfermedad, que genera un 70 por ciento de incapacidad para desarrollar las tareas del día a día, disminución de la productividad y alteración de la calidad de vida.

Al tratarse de una patología tan apabullantemente femenina, hemos entrevistado al coordinador de la Unidad de Cefaleas del hospital La Fe de Valencia, Samuel Díaz Insa, para conocer la razón, saber si podemos modificar algo en nuestro estilo de vida que nos ayude, y conocer los últimos tratamientos para la migraña.

¿Cuál es el motivo de que las mujeres suframos más migrañas?

El motivo de que las mujeres superemos con muchísima diferencia a los hombres en la mala noticia de sufrir migraña, según el doctor Rodríguez Insa, "es de origen hormonal".

Prueba de ello, es que "la migraña en niños en cuanto a prevalencia afecta prácticamente igual a niñas que a niños. Sin embargo, a partir de la menarquia (primera menstruación) es cuando empieza a ser mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres".

Eso sucede así, como evidencian los datos epidemiológicos de los que disponen los especialistas, "a pesar de que es cierto que después de la menopausia esa diferencia desciende bastante".

Por otra parte, la migraña tiene una gran carga genética, y es muy raro encontrarte a un migrañoso que no tenga nadie más en la familia con ese problema, se hereda. Hay un desencadenante a tener en cuenta en la migraña como patología 'femenina' que es la caída de estrógenos antes de la menstruación. Por eso, durante el embarazo suelen mejorar mucho los dolores de cabeza".

La incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿un desencadenante?

El doctor Díaz no cree que los condicionantes sociales de hoy en día tengan mucho que ver con esta gran cantidad de mujeres que padecen migraña en nuestro país. "Yo creo que la incorporación de la mujer al mercado laboral lo que ha hecho ha sido dignificar el problema".

Con esta afirmación, el especialista en cefaleas del hospital La Fe se refiere a que la situación de 'igualdad' lo que ha hecho es "que se le dé más importancia al problema. La prevalencia siempre ha sido muy superior en ellas, pero antes se trataba de una patología estigmatizada en cierto modo, con muchos mitos en torno suyo y muy pocas verdades".

Antes de decía que los dolores de cabeza "eran cosa de mujeres. Ahora, al estar plenamente integrada como no puede ser de otra manera, la incapacidad que provoca la migraña se hace más visible".

¿El dolor de la migraña es igual en mujeres que en hombres?

La migraña afecta sobre todo a las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, lo que tiene consecuencias importantes desde el punto de vista laboral y económico. Hace años era casi imposible obtener una incapacitación por sufrir dolores de cabeza recurrentes. Ahora sí se reconocen, afortunadamente, como un problema de salud pública".

Respecto a si el dolor se manifiesta de la misma manera en mujeres que en hombres, el doctor lo tiene claro: "absolutamente, sí. Los hombres con migraña crónica sufre igual que ellas. Nosotros hacemos un día a la semana técnicas concretas, aplicamos bótox, bloqueos… Los síntomas son los mismos, y la incapacidad que provoca igual".

¿Cómo podemos minimizar sus síntomas?

La migraña se produce por una reacción exagerada del cerebro ante determinados estímulos externos. "Por ejemplo, si a un cerebro normal lo exponemos al sol durante 5 horas, seguramente provocará dolor de cabeza para protegerse de ese calor. Sin embargo, un cerebro migrañoso apenas aguantará 10 o 15 minutos antes de reaccionar".

El cerebro de las personas que padecen migraña es extremadamente sensible a cualquier cambio, de exposición a la luz, al estrés, a los olores fuertes como los de los perfumes o la gasolina, etc. "A este tipo de cerebros no les gustan nada los cambios y es por eso que, ante cualquier cambio de horarios de sueño, de comidas, dormir menos horas… se desencadena una crisis de migraña".

Todo esto no sería la causa, pero sí el desencadenante. Por eso, los médicos recomendamos a los pacientes que intenten llevar el mismo ritmo todos los días: levantarse a la misma hora, dormir el tiempo suficiente, no saltarse ninguna comida…"

Para finalizar, el ejercicio físico es un buen aliado porque relaja y porque nos ayuda a generar endorfinas.

Alimentos que desencadenan la migraña: ¿mito o realidad?

Siempre se ha dicho que hay determinados productos alimenticios que provocan dolor de cabeza, "pero es más un mito que una realidad. En general, no hay ningún alimento que siempre produzca migraña. El chocolate ha sido el gran acusado, y era porque los pacientes cuando están a punto de tener una crisis, sienten necesidad de comer o beber algo. Obviamente, el chocolate es una de las cosas que se suelen tener más a mano".

El doctor Insa explica que se han hecho multitud de test de provocación en pacientes migrañosos, y todos ellos han demostrado que el chocolate en absoluto provoca dolor de cabeza. "Sin embargo, debo decir que el vino sí es desencadenante, concretamente el vino tinto. Los pacientes de migraña, de hecho, son el grupo de población que menos alcohol bebe porque saben que, con dosis muy pequeñitas, media copa de vino, tienen muchas probabilidades de sufrir una crisis".

Algo parecido a lo que sucede con el chocolate, que es falso que provoque migraña, sucede con los lácteos o los cítricos. "Nosotros en consulta no prohibimos a los pacientes comer nada, es una creencia muy antigua sin fundamento. Sólo el vino lo ha demostrado".

Tratamiento contra la migraña

Lo primero que quiere dejar claro el doctor Samuel Díaz es que "la migraña no se cura, puesto que es una forma en la que el cerebro reacciona. Lo que sí podemos es tratarla, modularla y controlarla para conseguir que el paciente tenga buena calidad de vida. Aunque con la edad puede bajar la frecuencia de las crisis, cuando la diagnosticamos sabemos que es una patología para toda la vida".

En los últimos años se han visto cambios significativos en cuanto al tratamiento de la migraña, con medicamentos preventivos mejor tolerados y más eficaces.

"Cuando tenemos un episodio de migraña, los tratamientos que más fácilmente pueden abortarlo son los antiinflamatorios, los triptanes y, recientemente, los llamados gepantes. Para prevenir en pacientes con tres o cuatro días de dolor al mes usamos tratamientos vía oral".

Para la migraña crónica, donde más mujeres hay, "lo más recomendable suele ser la toxina botulínica que se pincha cada tres meses en la musculatura pericraneal. En los últimos años han aparecido tratamientos que van por vía del CGRP, anticuerpos monoclonales".

Como último consejo del especialista, "insistir que las mujeres no dejen de consultar con el médico, que en muchos casos les remitirá al neurólogo. Hoy en día no tiene sentido sufrir en silencio esta patología, porque tener una buena vida social, laboral y familiar es importante".

