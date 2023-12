¿Por qué de las mujeres tenemos antojo de comer chocolate cuando nos va a venir la regla?

Según datos epidemiológicos, en España el 73,3% de las mujeres entre 18 y 49 años padecen síntomas premenstruales. Dolor de pecho, de abdomen, sensibilidad o hinchazón, son algunos de los síntomas premenstruales comunes, pero hay otro, que no sabemos identificar tanto: las ganas de comer chocolate. Y no, no nos basta con una onza.

En el estudio Atención sanitaria al malestar premenstrual. La perspectiva de las mujeres, diferencian —como factores determinantes en el síndrome premenstrual— entre factores endógenos (genética, malformaciones, alteraciones hormonales y bioquímicas) o factores exógenos (estrés, alimentación, actividad física). Sin embargo, ¿en qué grupo entra el aumento de la apetencia del chocolate en el periodo? Una experta nos habla de ello.

Ganas de comer chocolate durante el periodo

Los cambios hormonales afectan tanto en nuestro apetito en general. Pixabay/AlexanderStein

"Los cambios hormonales afectan tanto en nuestro apetito en general, como la forma en la que metabolizamos los distintos nutrientes. Por otro lado, afecta también nuestro sistema nervioso, especialmente a nuestros niveles de serotonina, la que se relaciona con nuestra salud emocional, condicionando aún más nuestra preferencia de alimentos", explica Belén Gallo, nutricionista especializada en salud de la mujer madura de Domma.

A lo largo del ciclo menstrual van ocurriendo fluctuaciones en los niveles de hormonas sexuales como son la LH (hormona luteinizantes), la FSH (hormona folículo estimulante), los estrógenos y la progesterona: "Particularmente, en la fase premenstrual hay una bajada de estrógenos, lo cual genera cambios en nuestra producción y sensibilidad a la insulina, haciéndonos más resistentes a ella, afectando nuestros niveles de azúcar en sangre y por ende a nuestras ganas de comer cosas dulces como el chocolate", explica.

¿Nos pasa antes (por el síndrome premenstrual) o durante la regla?

La fuerza de las contracciones del útero las culpables de que tengamos reglas dolorosas. Freepik

"Depende de cada mujer y de la regularidad de su ciclo, sin embargo, la fase premenstrual o fase lútea (cuando bajan los niveles de estrógenos y aumenta la progesterona), suele ser en el que se registra mayor aumento de alimentos dulces", explica la experta.

"Sin embargo —matiza— es precisamente en la fase siguiente, en la fase folicular (al inicio del ciclo siguiente), donde fisiológicamente estamos mejor preparadas para comer carbohidratos, por lo que se recomienda que durante los primeros 14 días se incluyan carbohidratos complejos y simples, de la mano de cereales y harinas tanto integrales como refinadas (además de proteínas, grasas y agua). Por el contrario, en fase lútea la recomendación es aumentar la ingesta de frutas y verduras, y restringir el consumo de azúcares dado esta resistencia a la hormona insulina".

¿Comer chocolate puro durante el periodo calma los síntomas?



El cacao de alto porcentaje >70% es rico en polifenoles, antioxidantes de alto poder antiinflamatorio. Pixabay/congerdesign

Existe la creencia de que comer chocolate puro minimiza o calma los síntomas del periodo, ¿es cierto?

"Esta creencia se basa en que el cacao de alto porcentaje >70% es rico en polifenoles, antioxidantes de alto poder antiinflamatorio, cuyo consumo ayuda a contrarrestar la inflamación y dolor que causan las contracciones uterinas. Así mismo, plantas como el jengibre y la cúrcuma, son muy útiles para esta fase", matiza.

¿La ingesta de chocolate también aumenta durante la menopausia?

En menopausia, también se ven cambios en la ingesta de alimentos con carbohidratos por la misma razón: "Al tener niveles bajos de estrógenos en este periodo, también existe una resistencia a la insulina, de hecho es más severa, dado que la bajada estrogénica es mucho mayor que la que ocurre durante la edad fértil, por lo que es más frecuente tener picos de insulina que desencadenen una gran sensación de apetito y tendencia a comer cosas dulces", sentencia.

