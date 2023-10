¿Te das atracones antes de la regla? Este podría ser el motivo

Son muchas las personas que, en los días antes del período, sienten el impulso de darse atracones de comidas ricas en azúcar y carbohidratos, como dulces o chocolate (en España se estiman prevalencias de hasta un 14% de síndrome premenstrual, un conjunto de síntomas que incluyen estos atracones). En ocasiones, incluso, esta tendencia puede traducirse en un aumento no deseado de peso.

Variaciones en la sensibilidad a la insulina

Hasta ahora, se desconocía exactamente cuál era la razón de estos apetitos. Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista especializada Nature Metabolism ha arrojado que la sensibilidad a la insulina (es decir, la respuesta de las células a esta hormona, que regula los niveles de glucosa en la sangre) varía a lo largo del ciclo menstrual, alcanzando su punto más alto en los días previos a la ovulación y los más bajos en los días anteriores al período.

Los autores detallan que estos hallazgos explican por qué muchas mujeres experimentan hambre justo antes de tener la regla, por qué su metabolismo se ralentiza y por qué es más fácil que aumenten de peso.

Para llegar a esta conclusión, administraron insulina por vía nasal a un grupo de once mujeres con un ciclo menstrual saludable y midieron la respuesta del hipotálamo durante las fases folicular (inmediatamente anterior a la ovulación) y luteal (inmediatamente antes del período) del ciclo menstrual.

Cambios físicos, metabólicos y mentales

De manera consistente con algunas evidencias previas, este experimento mostró que en mujeres sin obesidad la sensibilidad periférica a la insulina mejoraba durante la fase folicular pero no durante la luteal. Esto, opinan los investigadores, puede ser indicativo de que la señalización de la insulina en el cerebro podría jugar un papel central en la orquestación de las adaptaciones metabólicas durante el ciclo menstrual.

Los propios firmantes aconsejan cautela a la hora de interpretar estos datos, teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo sobre sólo 11 mujeres, y advierten de que es necesario llevar a cabo más estudios para poder confirmar estas conclusiones.

Con todo, creen que representa un comienzo para comprender mejor los cambios metabólicos que se producen a lo largo del ciclo menstrual, y para alumbrar la conexión que existe entre estos cambios y las alteraciones en la conducta y en el estado físico y mental.

¿Qué provoca la resistencia a la insulina?

La hormona insulina controla los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. Más específicamente, se trata de un mensajero químico que hace que las células absorban la insulina presente en la sangre, tomando así la energía necesaria para funcionar y reduciendo los niveles circulantes.

La sensibilidad a la insulina describe la eficiencia de este proceso. Una alta sensibilidad implica que la glucosa pasa a las células de manera efectiva; por el contrario, una sensibilidad excesivamente reducida, o resistencia a la insulina, implica que las células no responden tan adecuadamente a los niveles de insulina y parte de la glucosa se mantiene en la sangre y se acumula.

Esto resulta muy importante, ya que redunda en un aumento de los niveles de glucosa en sangre y en una cierta deprivación de energía en las células. Esto puede llevar a condiciones como la prediabetes que podrían aumentar el riesgo de enfermedades como la diabetes de tipo II.

