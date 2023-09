El aceite de coco puede alterar el metabolismo y provocar obesidad

El aceite de coco se ha postulado en los últimos años como una alternativa a ciertos tipos de grasa vegetal que eran más habituales en la gastronomía occidental, especialmente cuando éstos se han visto afectados por problemas de suministro. Con todo, la investigación ha ido desvelando que no se trata necesariamente de una opción muy saludable.

Aceite rico en grasas saturadas

En esta línea, un nuevo estudio ha arrojado que incluso dosis bajas de este tipo de aceite provocaban en ratones alteraciones metabólicas que contribuían al desarrollo de obesidad y de las comorbilidades asociadas.

Tal y como publican los autores de este trabajo en el medio especializado Journal of Functional Foods, concretamente el aceite de coco perjudicaba a la habilidad de los ratones para usar correctamente la leptina y la insulina, dos hormonas importantes para regular el gasto energético, el hambre y de qué modo el cuerpo procesa las grasas y los azúcares.

Estos hallazgos apoyan las hipótesis que postulan que las dietas ricas en grasas saturadas pueden llevar a resistencia a la leptina. Al mismo tiempo que la resistencia a la leptina se desarrolla, los tejidos de almacenamiento de grasa en el cuerpo, llamados tejido adiposo blanco, también se vuelven menos reactivos ante la leptina.

Desequilibrios sistémicos

De hecho, el estudio se construye sobre investigaciones previas en las que los autores habían observado que el aceite de coco producía una respuesta inflamatoria central y periférica, aumento de peso, un mayor porcentaje de grasa, un gasto reducido de energía y conductas de ansiedad en los ratones, sugiriendo desequilibrios sistémicos.

Para llevar a cabo este estudio, se dividió a 60 ratones en tres grupos, que recibieron un suplemento líquido a su dieta; en un grupo, consistente en agua, en el segundo incluyendo 100 microlitros de aceite de coco extra virgen y en el tercero con una dosis de 300 microlitros. Posteriormente, se decapitó a los ratones para llevar a cabo un estudio hipotalámico.

De esta manera, se reveló una resistencia creciente a la leptina y a la insulina dependiente de la dosis recibida, lo que aporta a la evidencia que señala que este aceite rico en grasas saturadas podría producir problemas en el funcionamiento hormonal del organismo.

Referencias

Alana Carolina Costa Veras, Larissa da Silva Bruzasco, Ana Beatriz Profiro Lopes, Beatriz da Silva Franco, Alessandro Spencer de Souza Holanda, Andrea Maculano Esteves, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni, Leticia Martins Ignacio-Souza, Marcio Alberto Torsoni. Supplementation with CO induces lipogenesis in adipose tissue, leptin and insulin resistance in healthy Swiss mice. Journal of Functional Foods (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.jff.2023.105600