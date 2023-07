¿En qué días del ciclo menstrual me puedo quedar embarazada?

El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, con variaciones entre personas. En ese tiempo, se van produciendo diferentes cambios en el cuerpo que, como es lógico, afectan a la fertilidad.

Calcular la ventana de máxima fertilidad

Según recuerda el portal sobre noticias de medicina Medical News Today, en teoría al menos una persona puede quedarse embarazada en cualquier momento de su ciclo menstrual. No obstante, es más probable que suceda más o menos en el momento de la ovulación, y el marco temporal de la misma dentro del propio ciclo menstrual varía según cada individuo.

Teniendo en cuenta que la ovulación es el momento en el que los ovarios liberan el óvulo, es lógico que el momento en el que sea más probable que se produzca la fecundación sea entre un día antes y un día después. Eso sí, no debemos perder de vista que el semen puede aguantar con vida varios días en el interior del cuerpo de la mujer, con lo que es posible que se produzca la fecundación tras haber mantenido relaciones en los días anteriores.

Para calcular cuándo se produce la ovulación, consideraremos el primer día de la menstruación como inicio del período. La menstruación, típicamente, debería durar entre 3 y 7 días a partir de ese momento.

Las variaciones en el período normalmente se suceden en la fase folicular, que antecede a la ovulación; y a partir de ese momento, la fase lútea, que dura hasta el período siguiente, suele durar unos 14 días.

Si el ciclo dura 28 días, normalmente estimaríamos que la ovulación se produce en el día 14, con un margen típico de un día antes o después. Teniendo en cuenta que el semen sobrevive hasta 5 días en el interior del cuerpo, consideramos que la ventana de máxima fertilidad va más o menos desde el día 8 hasta el día 15 del ciclo.

Aún así, es muy importante recordar que este no es un método infalible para evitar la concepción, por lo que si este es nuestro propósito lo ideal es recurrir a algún método anticonceptivo oral o de barrera que tienen una gran efectividad (en el caso del de barrera, los condones, tiene además la ventaja de protegernos frente a muchas infecciones de transmisión sexual).

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Jayne Leonard. What days can you get pregnant? Medical News Today (2023). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/322951 el 29/06/2023.