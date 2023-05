Desear tener descendencia, y no conseguirlo a pesar de que, en teoría, todas las variables están en orden, no sólo provoca frustración, sino algunos problemas de salud mental como la ansiedad, que engulle a los afectados en una espiral de desánimo de la que hay que salir cuanto antes.

Se estima que la infertilidad afecta en torno al 15% de la población. Si a esta circunstancia sumamos el daño que pueden hacer las falsas creencias sociales, la esperanza de llegar a formar una familia termina por desvanecerse, y los candidatos tiran la toalla.

Con el objetivo de ponerle freno a toda la desinformación existente, el ginecólogo y responsable del Área de Reproducción Asistida de Ginemed de Sevilla, el doctor Fernández Sánchez, aclara las 5 dudas más frecuentes en cuanto a fertilidad.

1- La infertilidad, casi siempre, tiene que ver con la mujer

Primera falsedad. Una de las creencias más arraigadas en la sociedad consiste en considerar que la mujer es, casi en exclusiva, la gran responsable de que la pareja no consiga tener descendencia.

"Hay que dejar muy claro que, aproximadamente una tercera parte de los problemas de fertilidad corresponden al factor femenino, sí; pero otro tercio tiene que ver con el masculino exclusivamente. El último 33% de debe a circunstancias implícitas en ambas partes".

2- La edad es el principal factor para poder concebir

Se trata de un factor a tener en cuenta, pero no necesariamente se trata del principal.

La edad de la mujer, efectivamente, influye y es directamente proporcional al éxito. Cuanto más mayor, en general, más complicado es que el embarazo se produzca.

En otro orden de cosas, y de manera más excepcional, a más edad de la mujer, más posibilidades de que tenga ovulaciones dobles por las irregularidades en la menstruación. Algo que puede desembocar en un embarazo gemelar, más frecuente a partir de los 35 años.

La edad de ambos cónyuges afecta a las posibilidades de embarazo. Getty Images

Sin embargo, no sólo debemos hablar en este punto de la edad femenina. Los hombres también experimentan un declive en la fertilidad a medida que envejecen. La diferencia entre ambos sexos es que esta circunstancia sucede en momentos y de maneras diferentes, sólo eso. En palabras del doctor Fernández Sánchez: "En el caso de los varones, la reducción de la calidad seminal comienza a evidenciarse a partir de los 50 años, para aumentar considerablemente en los 60. Por encima de los 65, la consecución del embarazo se complica, debido a los elevados niveles de fragmentación de ADN".

3- La menstruación es garantía de fertilidad

"La menstruación no asegura absolutamente nada en lo que a fertilidad se refiere, puesto que el problema radica en la calidad ovocitaria", advierte Sánchez. Esta afirmación tiene que ver con el número de mutaciones del ovocito, así como el de alteraciones genéticas.

Los óvulos que tienen las mujeres son los mismos siempre, desde el nacimiento. A medida que van transcurriendo los años, éstos pierden calidad. Y esa es precisamente la razón por la que, "a partir de los 40 años, y sobre todo a partir de los 44-45, sea muy difícil conseguir un embarazo. La menopausia, como edad media, suele llegar en torno a los 49-50 años".

4- Si has tomado anticonceptivos orales, tienes más posibilidades de infertilidad

Éste es otro de los mitos más extendidos, puesto que muchas personas piensan que las pastillas anticonceptivas pueden causar infertilidad, o al menos 'aumentar el número de papeletas' para llegar a ella. El doctor de Ginemed lo desmiente: "Como bien explica su nombre, la pastilla anticonceptiva dificulta la consecución del embarazo. Pero sólo lo hace durante su consumo. En el momento en que se deja de tomar, el proceso revierte".

Haber tomado anticonceptivos orales no dificulta la posibilidad de embarazo. iStockphoto

Eso no significa que, en los casos de consumo prolongado, no se recomiende hacer un descanso de uno o dos meses antes de empezar a buscar un embarazo. Durante ese periodo se pueden producir tanto ciclos anovulatorios (en los que los ovarios no pueden liberar los óvulos), como ovulaciones dobles, un fenómeno por el cual una mujer puede ovular más de una vez en un mismo periodo menstrual. "Si dichos efectos se presentan, hay que estar tranquilos porque son absolutamente transitorios" concluye Sánchez.

5- La reproducción asistida lleva asociados embarazos múltiples

"Los casos de embarazos múltiples no están asociados en sí con los tratamientos de reproducción asistida que llevamos a cabo, sino que tienen que ver más bien con el número de embriones que se transfieren. Si transferimos sólo uno, no existe riesgo ninguno de embarazo múltiple", explica el doctor.

En la reproducción asistida se puede elegir el número de embriones que 'entran en juego'. iStockphoto

Muchas personas desconocen que la cantidad de embriones que se transfieren a la madre durante un proceso de reproducción asistida depende exclusivamente de la decisión de la paciente (y su pareja). A más embriones, más posibilidades de parto múltiple.

