¿Cómo afecta psicológicamente la menopausia? Hablamos con una experta

Las mujeres vivimos en un constante remolino de hormonas, y esto puede afectar a nuestra salud mental. Cuando se produce el cese de la menstruación, nuestro cuerpo cambia físicamente, pero también puede llegar a ser un reto a nivel psicológico. No es ningún secreto que siempre se nos ha exigido cumplir con un canon de belleza muy estricto, y aceptar un cambio físico tan drástico puede generar muchas inseguridades. A esto se le suma el fin de la edad reproductiva, algo que según los expertos es clave para nuestra salud mental, un tema cada vez más presente en España.

María Martínez, psicóloga especializada en el 'método Kaizen', explica a Mujer.es lo que puede ocurrir a nivel mental en las mujeres cuando llega la menopausia. Además, desvela los consejos para vivir esta fase de una manera natural y tranquila, señalando que "necesitamos quitarnos de encima el miedo".

¿Cómo saber si tengo depresión por la menopausia?

Cómo saber si tengo depresión por la menopausia Getty Images/iStockphoto

Hay muchas creencias sobre la tendencia depresiva en las mujeres durante la menopausia, pero lo que hay según la psicóloga es "un cambio de estado". Con esto se refiere a un momento en el que sientes que tu identidad cambia y necesitas saber cómo adaptarte a ella. Si esto no se aborda de la manera adecuada, puede resultar en una sensación de pérdida de una parte de ti misma, y "ahí sí es donde puede aparecer una tendencia depresiva, hasta que vuelva a encontrar su nuevo lugar", añade.

Ahora la pregunta es: ¿por qué nos ocurre esto? Tal y como comenta María Martínez, esto ocurre porque inconscientemente hay una sensación de pérdida de la idea de mujer, debido tanto a la presión social como a las propias creencias. Concretamente, destaca la parte de creadora de vida: "Muchas veces sentimos como si solo se nos identificara con esto, como si la mujer tuviera como centro de identidad el poder tener hijos". Detrás de todos estos cambios e inseguridades puede haber una falta de autoestima.

¿Cómo afecta la menopausia a la autoestima?

Como hemos hablado, nuestro físico cambia cuando llega la menopausia, y podría afectar a nuestra autoestima. Según la especialista, en un gran número de casos afecta. Aunque no es para todas igual, depende de su idea de sí mismas y de lo profundas o no que estén los pensamientos estereotipados de lo que significa ser mujer.

"En el momento en el que concebimos la menopausia como algo negativo, como la pérdida de una parte nuestra, como el símbolo de la vejez, como la idea de que eso nos hace menos mujer de alguna forma, como que todo va a peor, ahí sí que se va a ver nuestra autoestima afectada", afirma.

Por otro lado, Martínez confiesa que ha conocido a muchas mujeres que lo viven como una liberación, como un momento en el que se sienten con más libertad sexual, como una nueva etapa en sus vidas en la que pueden elegir reinventarse.

¿Me puedo volver antisocial con la menopausia?

Por qué la menopausia puede afectar a nuestras relaciones. Getty Images

Existe un convencimiento de que con el comienzo de la menopausia, las mujeres sienten una pérdida del deseo sexual, de tener citas, o de simplemente mantener relaciones sociales. Tal y como nos explica la psicóloga, hay demasiados estigmas, mitos y etiquetas relacionados con la menopausia: "Cada mujer es un mundo y parece que damos por hecho que la menopausia ha de generar malestar y ser fruto de problemas. No es cierto".

Más allá de cómo se sienta físicamente cada mujer, la psicóloga destaca que necesitamos quitarnos de encima el miedo de que todas esas cosas que pueden pasar, vayan a pasar. Es decir, si nosotras, como mujeres nos avergonzamos de alguna forma de entrar en la menopausia, nuestra autoestima bajará y entonces nos resultará más difícil relacionarnos, "porque nos sentiremos de menos", recalca. En la cuestión sexual todo depende de la sintomatología física, pero la actitud y la búsqueda de soluciones son básicas.

"Muchas veces nos quedamos lamentándonos, comparándonos, recreándonos en lo que ya no está, en lugar de ponernos en marcha a actuar sobre lo que depende de nosotras y está en nuestra mano", añade.

Un aspecto que destaca María Martínez es la pérdida de la capacidad de procrear, y es que según cuenta, muchas mujeres sienten que al perder esta capacidad pierden una parte de ellas. Esto significa que será necesario un trabajo personal de aceptación y de tránsito de duelo: "Encontrando las formas de seguir disfrutando de nosotras mismas y de lo que tenemos alrededor, de una forma diferente".

Si vemos que la sensación de pérdida es demasiado grande, la experta recomienda pedir ayuda para que volvamos a ser nosotras mismas y no nos perdamos durante el proceso. "Una vez aceptas a tu nueva tú, todo se recoloca. De hecho, la libido en muchas ocasiones es mayor tras la menopausia, pero los tabues al respecto nos impiden mostrarlo", concluye.

¿Cómo aprender a vivir con la menopausia?

Se puede aprender a vivir con la menopausia. DinaGavrilenko / Pixabay

La menopausia no deja de ser un tema tabú, y tal y como comenta la psicóloga, en lugar de verlo como una etapa más de la vida se le pone una especie de halo de problema vergonzoso, cuando no es ni problema, ni tiene ningún sentido que resulte fuente de vergüenza.

Así que para vivir esta etapa de manera natural lo primero que debes hacer es darte cuenta de que es eso, una etapa, nada más. Una etapa que tu cuerpo necesita para afrontar ese siguiente momento de vida con más serenidad y sin el alboroto de la posibilidad de seguir criando.

Se trata de un momento para devolver tu mirada a ti misma, lleno de cambios, como tantísimos otros momentos que ya has experimentado a lo largo de tu vida. "No creas todo lo que lees sobre los posibles síntomas, porque es como en el embarazo, que todo puede pasar o igual no pasa nada", apunta la psicóloga.

Así que como consejo final enfócate en cuidarte, y ten claro que procrear no es lo que define tu feminidad ni tu naturaleza de mujer. Disfruta de la sexualidad adaptándote a lo que te pida tu cuerpo, y siendo consciente de que cualquier proceso natural es eso, natural, y no hay nada de lo que avergonzarse.

"Ni todas las mujeres tienen sofocos, ni tiene por qué ser algo molesto. Permite que todo evolucione y, en el caso de que tengas sintomatología que te incomode, busca enseguida solución, con la cabeza y la autoestima bien alta, para seguir disfrutando de ti y de tu vida", asevera Martínez.

