Angie Rigueiro: "Las mujeres van a dar mucho, mucho más de que hablar en el mundo del deporte"

Periodista, presentadora en Antena 3, publicista, coach, máster oficial de Política Internacional, directora y creadora del Máster de Periodismo en Televisión de la Universidad Francisco de Vitoria, estudiante de Psicología y madre, Angie Rigueiro es una mujer más que ocupada y aún así, siempre encuentra tiempo para el deporte. Para practicarlo y para divulgarlo.

La presentadora de la sección de deportes en las ediciones de las 15 y el prime time será también quien conduzca la gala Top Women in Sports, un evento organizado por Women´s Sport Institute, 20minutos y mujer.es, en el que se entregan diversos premios para reconocer el talento y la actuación de las mujeres en el mundo del deporte, poniendo de manifiesto su creciente capacidad de influencia. Hablamos con Angie Rigueiro sobre el deporte, las deportistas y su futuro.

¿Qué tiene que hacer una mujer en el ámbito del deporte para ser influyente?Para que seamos influyentes en el mundo del deporte tenemos que sentirnos empoderadas. Hoy por hoy son cada vez más las personas a las que les gusta la categoría femenina. Es una categoría que durante muchos años parece ser que ha estado rebajada. A mí me encantó ir al Open de tenis y la final femenina tuviera un gran nivel de tenis y con un montón de público ahí animando. Las mujeres tienen que sentirse suficientemente empoderadas para considerar ya a la categoría femenina igual de importante que la masculina. Cuando tú proyectas esa idea, tanto si eres un deportista de élite como si eres una entrenadora, técnico o yo como periodista, cuando tú la proyectas realmente y te crees la idea de que estamos al mismo nivel, esa idea es proyectada y esa energía la gente la recibe y al final, entre todos vamos haciendo que el mundo del deporte femenino esté al mismo nivel que el masculino.

La situación del deporte femenino ha mejorado, pero no lo suficiente, ¿es así?Todavía queda mucho camino por recorrer, pero en los últimos dos o tres años hemos dado pasos de gigante. Poco a poco vamos consiguiendo aupar al deporte femenino. Te voy a poner un ejemplo: en Antena 3 tenemos los informativos deportivos hoy por hoy líderes, llevamos casi 2 años así y para que te hagas una idea, más o menos el 70% de nuestro contenido es de categoría femenina. Algo ha cambiado para que en el informativo líder, visto por millones de personas, el 70% sea de categoría femenina. Vamos por buen camino. Sí que es cierto que todavía nos quedan cosas por hacer.

¿Como qué?El tema de las inversiones y de los sueldos de las deportistas de élite, porque en eso es en lo que todavía hay una gran diferencia. En eso tienen que luchar los clubes en general.

La gran excusa es que las mujeres cobran menos porque generan menos ingresos, pero eso no tiene que ver con el mérito deportivo, sino con la industria, ¿lo comparte?Totalmente de acuerdo. Es una cosa de los clubes y tiene que haber una apuesta por las federaciones, por los clubs... porque al final esto es como un círculo vicioso: Si tú no enseñas mucho a tu categoría femenina, no tiene el mismo marketing, ni la misma publicidad que tu categoría masculina y al final a la gente no se las das a conocer y generas menos ingresos. Tiene que haber un compromiso de los clubes para decir, "oye, la categoría femenina es igual de importante que la masculina".

¿Ocurre eso en algún ámbito?Hay algunas cosas que sí que lo es, por ejemplo, en las Olimpiadas, ahí es donde más igualdad tenemos, pero en otros campos es verdad que es terrible la comparación. El tenis es uno de ellos o en el fútbol, aunque ahora el Barca está haciendo grandes cosas y cada vez más hemos visto estadios llenos.

¿Son importantes en ese camino que queda por hacer, los premios o reconocimientos como Top Women in Sports?Sí, son fundamentales, entre todos tenemos que hacer publicidad y marketing, trasladar a la sociedad que tenemos deportistas en España impresionantes. Fíjate el Barsa, tenistas, golfistas, atletas… de todo. Este tipo de galas ayuda mucho a poner en valor todo lo que hay detrás del deporte femenino. Hace 10 años se hacían muchos premios de mujeres líderes empresarias y se siguen haciendo, pero en ese campo se ha ganado mucho en cuanto al liderazgo femenino o del empoderamiento. Entre todos contribuimos a que el deporte femenino sea una cosa que esté ya en boca de todos y que se normalice y que se remunere como se tiene que remunerar.

Hemos hablado de mujeres deportistas, pero también hay muchas mujeres hablando de deportes, ¿cada vez más?Sí, totalmente. Nosotras en Antena 3 somos tres presentadoras. Se quiso apostar por una cuota femenina, aunque también es verdad que en el equipo de deportes de Antena 3 hay muchísimos hombres que saben un montón. Hay más mujeres y da gusto. Al final mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades.

¿Qué empujón falta?Es una cuestión mental, uno logra las metas que se propone cuando confía en sí mismo, cuando tiene una buena autoestima y cuando sabe lo que quiere. Si una mujer quiere hablar de deporte y saber de deporte, tiene la misma capacidad que cualquiera y eso es lo que ya se está demostrando en todos los ámbitos, no solo el deportivo.

Usted tiene una relación estrecha con el deporte en lo personal…Yo no concibo la vida sin deporte. Mi hijo hace natación durante 45 minutos dos días a la semana y yo nado al lado de de él. Él está con su profesor y yo nado al al lado de él y me hago en esos dos días el deporte acuático, luego salgo a correr, entreno, juegos al pádel... me encanta hacer deporte.

¿Es cosa de familia?A mi hijo desde muy bien pequeñito ya le estoy metiendo, como me metieron mis padres, ese valor del deporte. El cardiólogo Valentín Custer decía que cuando operaba a alguien él, nada más abrir, sabía viendo el corazón si esa persona había hecho deporte o no y que eso condicionaba mucho el éxito de la de la operación. Es que el deporte es salud, el deporte es vida. Yo, que estudio psicología veo cómo está comprobado que el deporte te elimina el cortisol y previene enfermedades. Luego, lógicamente, puedes tener una recompensa que es que oye, estéticamente estás mejor. Al final el deporte es todo bueno.

¿Algún consejo para empezar?Lo único que hay que hacer es no pensar mucho. Soy una persona absolutamente acostumbrada a hacer deporte, e incluso así tengo momentos en los que digo, "no lo pienses, no lo pienses, vete, vete a entrenar". Porque como lo pienses… lógicamente hay días que estás cansada y lo que quieres es estar en el sofá, pero si no lo piensas y entrenas, luego te sientes tan bien y es tal la satisfacción que el deporte para mí lo es todo.

¿Las excusas son el peor enemigo del deporte?Sí, totalmente. Es un tema que cuando estudias el cerebro en Psicología lo ves muy claramente: cuando hay algo que a ti te cuesta, el cerebro tiende a ir por la misma autopista que va siempre y si tú no haces nunca deporte, el cerebro dice, "oye, a mí no me acostumbres ahora a otra cosa, si esto es un dilema para ti, no lo hagas". Entonces, siempre vas a encontrar excusas, tengo una reunión, tengo que hacer esto, tengo que recoger al niño...

¿No se permite usted esos argumentos?A veces me dicen "pero tú que tienes un hijo, que trabajas, que estudias, ¿cuando haces el deporte?". Me lo organizo y me pongo el hueco del deporte como si fuera tan importante como una reunión de trabajo. Recomiendo no pensarlo. Esta mañana y me he levantado y tenía un sueño... y he dicho, 'mira, no lo pienses, vete a entrenar porque el lunes y martes no has podido entrenar'. Luego me he quedado genial.

¿Cómo podemos empezar de cero?Para la gente que no hace por lo general deporte, recomiendo que no se exija. Aconsejo cosas progresivas, como salir a caminar, que te puede resultar más fácil, caminando rápido, y así el cuerpo se va adaptando.

Psicológicamente, ¿a qué obstáculos añadidos se enfrenta una mujer en el deporte?El factor que más duro hace el deporte para las mujeres es que no esté bien remunerado. Hemos escuchado casos de deportistas que te decían que para pagarse sus entrenamientos de élite, y personas que a veces han sido doble medallistas, tenían que trabajar en otras cosas, es el mayor factor. Además, lógicamente yo me imagino que un deportista de élite le apetece, que lo que logra sea reconocido, pero lo principal es la satisfacción por interno, más que por el logro externo, y asó debería ser porque la satisfacción propia es lo que más te motiva. Pero claro, cuando entramos en tema económico... si tienes menos remuneración afecta también a la calidad de tu entrenamiento.

¿Tiene usted algún referente femenino en el mundo del deporte?Por ejemplo, recuerdo mucho a Arantxa Sánchez Vicario, que marcó un antes y un después en el mundo del tenis femenino, he crecido con ella, la he visto jugar, era un referente.

¿Usted se siente alguna vez así, como un referente?Bueno, yo dirijo un máster y doy clases en la Universidad y sí que es verdad que muchas veces mis alumnas, con veintipocos años al final pues sí que te ven un poco como referente o te preguntan cómo has logrado para llegar ahí. Yo no me considero muy referente de nada, pero sí que es cierto que en la Universidad notas que ahí sí que eres un referente, más de lo que crees. Al final ellas ven que estás presentando un informativo y un programa, cosas que muchas personas que estudian periodismo quieren hacer. Para mí es un orgullo y por supuesto es una responsabilidad.

¿Cuando se llega arriba hay que cuidar eso?Creo que es muy importante que las personas que son referentes, que son influyentes, sean coherentes y vigilen mucho sus discursos. Hay que tener mucho cuidado. Doy muchas conferencias de motivación y de liderazgo y digo que es importante tener la capacidad de pensar que muchas de las cosas que hacen los líderes o quienes son un referente van a tener calado en otras personas. Es coo eso que dice Spiderman, que ahora mi hijo le encanta, de que un gran poder conlleva una responsabilidad.

¿Qué mitos de la mujer y el deporte habría que derribar?Que rinden menos, que son peores. Todavía existe el mito de que el deporte femenino es más débil y a mí eso me da mucha pena. ¿Cómo que más débiles? Lógicamente no podemos comparar la estructura física de un hombre con la de una mujer, pero el mérito es el mismo.

Habría que ver a un deportista de élite varón entrenando con el periodo…Tenemos elementos físicos y biológicos que están ahí, pero también las mujeres tenemos una sensibilidad y una motivación especial. Cada sexo, lógicamente, tiene una cosa buena y mala.