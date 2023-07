El ejercicio físico para adelgazar en mujeres que quema más calorías que correr en la cinta o hacer pesas

Existe la falsa percepción entre las mujeres que acuden a los gimnasios de España que para conseguir adelgazar hay que centrar todos los esfuerzos en los ejercicios cardiovasculares, esto es, hacer bicicleta estática, correr en la cinta o perderse en eternas caminatas. Sin embargo, si lo que se busca es perder peso y quemar grasa, entre los ejercicios aeróbicos, hay uno al que no se le suele prestar demasiada atención. Veamos de cuál se trata.

La elíptica, por increíble que parezca, presenta grandes beneficios para el cuerpo. En primer lugar, permite llevar a cabo una rutina de entrenamiento completa, en la que permite mejorar zonas del cuerpo esenciales para la práctica de otros deportes y esculpir el cuerpo de forma equilibrada. Y es que cuando se entrena con la elíptica se trabajan tanto los músculos superiores como los inferiores, lo que permite desarrollar, fortalecer y tonificar distintos grupos de músculos como bíceps, hombros, tríceps y pecho.

No obstante, el papel protagonista se lo llevan abdominales y glúteos, los principales músculos de los brazos y de las piernas. Esto permite que haya un equilibrio estético y armónico entre el tren superior y el inferior. Asimismo, otro punto a tener en cuenta para la mujer, es que permite entrenar sin impacto sobre el suelo pélvico, lo que sirve de gran ayuda, especialmente, durante el embarazo y el postparto.

¿Qué pasa si hago 30 minutos de elíptica todos los días?

La elíptica es la máquina de gimnasio que mayor número de calorías hace perder con su uso. Lo cierto es que al comparar las calorías quemadas en este tipo de bicicleta con otros ejercicios, podemos concluir que esta máquina nos ayuda a quemar unas 300 calorías en 30 minutos. Esto, comparado con las 150 que quemaríamos en yoga en el mismo tiempo o las 220 que perderíamos en natación, deja claro que el ejercicio más efectivo es la bicicleta elíptica. Ni siquiera correr en la cinta se puede comparar, ya que este deporte nos haría perder unas 290 calorías en media hora.

En cualquier caso, estos resultados dependen de la intensidad, ya que, si la aumentamos, las calorías quemadas en solo media hora pueden llegar a ser de 600. Además, hay que tener en cuenta la constitución y de la fisionomía de cada persona, por lo que estos datos son meramente orientativos. También hay que advertir que, a medida que se pierde peso, se quemarán menos calorías, por lo que es recomendable combinarlo con otros ejercicios de fuerza, como pueden ser las pesas, para no perder masa muscular.

¿Cuánto tiempo debo hacer en la elíptica para bajar de peso?



En primer lugar, es de vital importancia saber que para perder peso hay que estar en déficit calórico, esto es, quemar más calorías de las que se ingieren habitualmente. En cualquier caso, esto no se debe extrapolar al hecho de pasar hambre, si no de llevar una dieta equilibrada acorde a nuestras necesidades alimenticias. En caso de no saber cómo, lo aconsejable es acudir a un médico especialista en dietética o un nutricionista. Acompañar este estilo de vida con deportes como la elíptica puede favorecer al proceso de la pérdida de grasa.

Para ello, es necesario combinar diferentes intensidades con el objetivo de evitar que el cuerpo se acostumbre a la demanda energética. De esta forma, le estaremos poniendo a prueba con cada cambio, haciendo que se active el sistema cardiovascular y se potencie el consumo de energía y, por tanto, la quema de calorías. Para lograrlo, es recomendable comenzar el calentamiento en la máquina con un ritmo moderado (6 o 7 de intensidad) durante cinco minutos, para después acelerar el metabolismo y aumentar la intensidad en intervalos de 30 segundos a una intensidad de 9 o 10, con descansos de 1 minutos en intensidad 5.

Errores más habituales a la hora de hacer bicicleta elíptica



Levantar el talón al realizar el movimiento. A veces pedaleamos solo con la punta de los pies lo que carga innecesariamente la rodilla y aumenta en exceso la presión en los dedos, lo que pueden llevar al entumecimiento. Hay que trabajar con los talones bien colocados en los pedales.

al realizar el movimiento. A veces pedaleamos solo con la punta de los pies lo que carga innecesariamente la rodilla y aumenta en exceso la presión en los dedos, lo que pueden llevar al entumecimiento. Hay que trabajar con los talones bien colocados en los pedales. Encorvar la espalda hacia adelante . Es básico mantener la espalda siempre recta para tonificar también la zona abdominal y lumbar mientras se realiza el ejercicio.

. Es básico mantener la espalda siempre recta para tonificar también la zona abdominal y lumbar mientras se realiza el ejercicio. No entrenar la parte superior del cuerpo . Tenemos que incorporar a la rutina movimientos con los bastones, para trabajar brazos y piernas y no debilitar la musculatura del tren superior. Además quemaremos más energía al mover todas las zonas del cuerpo.

. Tenemos que incorporar a la rutina movimientos con los bastones, para trabajar brazos y piernas y no debilitar la musculatura del tren superior. Además quemaremos más energía al mover todas las zonas del cuerpo. Utilizar una velocidad o una resistencia inadecuada. No por ir más rápido vamos a conseguir resultados en menos tiempo, ni por realizar una zancada más corta evitaremos las agujetas. Debemos ajustar la intensidad a nuestras necesidades y evitar ir dando saltos o mover una resistencia excesiva que no nos permita avanzar.

Las mejores bicicletas elípticas

Si quieres lanzarte y probar a hacer bicicleta elíptica, te dejamos algunos de los modelos más vendidos y mejor valorados del mercado. Por ejemplo, por menos de 150 euros puede ser tuya una bicicleta elíptica con resistencia magnética, con control digital de 24 niveles de resistencia motorizados, un volante de inercia de 8 kilogramos de doble dirección y una zancada de 34 centímetros. Su consola, retro y alimentada con luz azul, cuenta con siete funciones y 20 programas distintos de entrenamiento. Aprovecha ahora que está de oferta en Miravia.

Bicicleta elíptica CR-4X Generation II, con rueda de inercia 8kg, 24 niveles de intensidad. Miravia

Y, esta de Gridinlux tiene también ahora descuento en Amazon y una resistencia de hasta ocho niveles distintos para tus entrenamientos.

Este modelo cuesta menos de 200 euros y ocupa un espacio reducido en casa. Amazon

