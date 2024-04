Esta es la historia de Danceway, una escuela de danza que cumple su sueño y llega a la final del 'Youth American Grand Prix'

Queremos contar una historia, que puede ser la tuya, la de tu hija, tu vecina. Es la historia de un sueño cumplido, pese a que el desenlace de la misma llegará el 17 de abril en Nueva York. Se trata del recorrido de Ana María, Sara, Inés, Inma, Daniela, María, Marina y Teresa, ocho bailarinas españolas de entre 13 y 18 años, alumnas de la escuela de danza Danceway, dirigida por Aida Bayón y Rebeca Collado, que han llegado a la final de uno de los certámenes más prestigiosos de danza a nivel internacional: Youth American Grand Prix. También es la historia de sus familias y de sus profesoras. De todos los que han empujado para que lleguen donde están.

El día 13 de abril ponen rumbo a Nueva York pero para llegar ahí, además de trabajo duro, ensayos, perseverancia e ilusión, también ha habido que recaudar dinero para costear el viaje, la estancia... Nada las ha parado: 'crowfunding', venta de camisetas, una gala con público... Hemos hablado con Aida y Rebeca, para que nos cuenten cómo ha sido llegar hasta aquí. Desde Mujer.es les deseamos toda la suerte del mundo, aunque nuestro corazón ya lo tienen ganado.

En primer lugar cuéntanos ¿qué es Danceway Madrid?

Es casa, es familia, es una escuela de danza que nace con el objetivo de ser la mayor plataforma de lanzamiento de jóvenes talentos en el mundo de la danza. Un centro integral en el que la formación, la producción y la difusión están estrechamente entrelazadas.

Todo ello para favorecer el surgimiento de una nueva generación de bailarines con valores y compromiso con la cultura y el arte.

Animamos a nuestro alumnado a generar pensamientos, conceptos. Les demostramos que son capaces de conseguir lo que se propongan, de crear movimientos artísticos, y les damos visibilidad haciendo que la Escuela salga al mundo y no al revés.

Todo ello para favorecer el surgimiento de una nueva generación de bailarines con valores y compromiso con la cultura y el arte.

¿Como decidís presentaros a este concurso: Youth American Grand Prix (YAGP)?

El Youth American Grand Prix es considerado actualmente uno de los concursos de danza más prestigiosos del mundo. Está dirigido a estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años. Lo consideramos un reto muy importante para medir nuestro nivel, competir con bailarines muy preparados y en definitiva, conocer mundo.

Llevamos a la semifinal en Barcelona una coreografía grupal el pasado puente de diciembre y ¡nos clasificamos para la final en Nueva York!

Vuestra coreografía, con la que participais, se llama 'Amaren' ¿qué es exactamente?

'Amaren', de la madre en euskera, es una coreografía inspirada en el vino, en el trabajo de la tierra. Muestra la sororidad como principal manera de visibilizar la solidaridad entre mujeres, que, aunque no se conozcan actúan cómplices para trabajar juntas y conseguir una vida que merezca la pena ser vivida para todas.

Es una coreografía creada por Aida Bayón y Rebeca Collado, interpretada por 8 bailarinas y cuenta con una duración de 4 minutos.

La base musical es una adaptación de 'A ciegas', de Alberto Iglesias, donde rompiendo con una base de taconeo real hacemos una alegoría de las pisadas de las mujeres en la tierra, de la dureza de su trabajo que a veces puede enfrentar pero que va más allá de cualquier rivalidad hermana y las hace sentirse como unidad, interdependiente entre sí y eco dependiente con el entorno que las rodea.

Balarinas de Danceway actuando en Barcelona D.R.

¿Cómo estáis financiando el viaje?

Desde que nos clasificamos en el mes de enero comenzamos a movilizarnos en la recaudación de fondos para costearnos el viaje ya que no contamos con subvenciones para ello y queremos ayudar a las familias de nuestras alumnas

Necesitábamos 25.000€ para alcanzar nuestro sueño y creamos la plataforma de crowdfunding 'Gofundme' con el título Rumbo a Nueva York, a día 3 de abril llevábamos más de 4.000 euros. También hemos conseguido unos 5.000€ en una gala de danza que realizamos el pasado 3 de marzo. Estamos vendiendo en la sede de la escuela en Madrid, en Jorge Juan 90, camisetas y sudaderas realizadas para la ocasión

La danza es una de las disciplinas más técnicas, que requieren mucho esfuerzo y dedicación y todo ese aprendizaje es el que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo.

¿Hay chicos también?

Como comentaba es una obra interpretada por 8 bailarinas mujeres, en la escuela hay también chicos en varios niveles pero no componen esta coreografía.

¿Es la primera vez que llegáis a la final de un concurso de este tipo?

Nos hemos presentado a varios concursos nacionales ya que pisar el escenario es vital para la formación integral de los bailarines. Hemos conseguidos varios premios pero es la primera vez que llegamos a la final de un concurso internacional tan importante

¿Tenéis confianza o sabéis que esta muy difícil?

Tenemos mucha confianza y mucho entusiasmo. La experiencia de Barcelona nos ha mostrado el nivel del certamen por lo que nos sentimos preparadas para asumir nuevamente el reto. Al ser finalistas ya somos ganadoras y nos demuestra que el sacrificio no es en vano, que premia el trabajo que hacemos a diario en el Escuela. Vamos a dar lo mejor de nosotras y a utilizar esa magia que juntas nos hace brillar en el escenario

Teresa, bailarina de Danceway D.R.

¿Contra quién competís?

Competimos con bailarines de alto nivel de muchas partes del mundo, de los cinco continentes.

¿Cuál es el premio?

El YAGP es un programa internacional y sin fines de lucro especializado en becas. Anualmente reúne a directores y representantes de las mejores compañías del mundo de la danza que premian a los bailarines y tienen un presupuesto para ello de 500.000 dólares. Ofrece a los estudiantes la oportunidad única de ser vistos y guiados profesionalmente ya que hay también profesores del American Ballet Theatre, The Australian Ballet School, The Houston Ballet Academy, del Ballet de la Ópera de París, The San Francisco Ballet School, entre muchas otras.

El premio sin duda es vivir la experiencia al máximo entre las familias, las profesoras y las alumnas conociendo culturas diferentes.