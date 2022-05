Viajar a África, bailar y conocer a mujeres extraordinarias, un plan a tener en cuenta este verano

¿Has pensado en viajar a África alguna vez pero no encuentras compañía? ¿Te gusta bailar y aprender nuevos ritmos pero no acabas de dar el paso? Puede que hayamos encontrado una solución perfecta que aúna dos pasiones que muchas mujeres comparten: viajar y bailar.

El destino concretamente es África, y quien lo hace posible es MdjemÁfrica, de la mano de Belén Orive, la gran mujer que hay detras de esta iniciativa. Si confías en su proyecto se convertirá en "tu diseñadora y guía de viaje, baile y música en Camerún".

Belén es licenciada en Psicología y tras más de 11 años viviendo en África recuperó "la pasión por el baile".

"Son muchos los estilos de baile que me han gustado desde siempre, pero gracias a mi vida en África, y en concreto en Camerún, conocí los 'afrobeats' que se convirtieron directamente en una de mis músicas preferidas", explica la propia Belén.

Antidepresivo natural

Esta iniciativa persigue dos ideas muy claras y, sobre todo, muy sencillas: que las mujeres que quieran bailar, bailen; y que las mujeres que quieran viajar al África, viajen. Rompiendo prejuicios como el “yo no puedo bailar” o “yo no puedo viajar a África porque es peligroso.”

En la actualidad hay una tendencia global que lleva el nombre 'afrobeats' y que todos conocemos gracias al éxito mundial de la canción sudafricana Jerusalema ¿te suena?. En MdjemAfrica somos fans absolutos de este género musical contemporáneo y en nuestros viajes lo bailamos y complementamos con las danzas tradicionales de cada país. África es tradición pero también modernidad.

Antidepresivo natural y alegría en estado puro, los afrobeats tienen diferentes ritmos según el país en el que te encuentres como el 'coupé decalé' en Costa de Marfil, el 'Ndombolo' en el Congo, o el 'Bongo Flava' en Tanzania. Cada música tiene un beat particular y reconocible y ciertos movimientos que la caracterizan, aunque en general los cientos de pasos que hay se mezclan en todas.

Belén en uno de sus viajes Cortesía

MdjemÁfrica es la oportunidad de viajar diferente a diversos rincones del África Subsahariana con el baile africano como actividad central. El proyecto se apoya en la idea firme de que hay mujeres con ganas de hacer un viaje a un continente que les llama desde hace tiempo, pero que se les resiste por diferentes razones. Con el deseo de que experimenten lo que su fundadora ha vivido en sus propias carnes, nace este proyecto con el foco puesto en mujeres que bailan, mujeres que viajan, mujeres que disfrutan.

La dinámica

Mdjem significa “yo bailo” en bulu, dialecto camerunés. La misión de MdjemAfrica es acompañar a mujeres inquietas a ir más allá de lo que nunca imaginaron a través de viajes a diferentes países del continente africano donde combinarán inmersión cultural y descanso con clases de baile con profesores locales. Cada viaje es diseñado con mimo y conocimiento. La unión del viaje y del baile es una mezcla explosiva con multitud de beneficios a nivel mental, espiritual y físico que permite a las mujeres dar un salto cualitativo en sus vidas. Autocuidado en estado puro.

Estos viajes tienen una semana de duración con destinos como Kribi (Camerún) y Zanzíbar (Tanzania), y clases de baile dirigidas por profesores locales una o dos veces por día (según destino) y un día de descanso.

El baile se compagina con las excursiones para conocer la zona y el tiempo libre para disfrutar de sus playas.

“Es muy importante que las mujeres no nos pongamos límites a lo que queremos hacer y, que, aunque sepamos que no es fácil combatir nuestros propios pensamientos y creencias, estemos dispuestas a hacerlo. Cada una a su ritmo. Porque no puede ser que, pese a desearlo, no disfrutemos de una vida llena de baile y no pisemos aunque sea una vez en nuestra vida el continente africano. Si quieres puedes bailar y viajar a África. No me cabe duda ninguna”, concluye Belén.