El cartel que decidió poner la dueña de una tienda tras vivir una surrealista situación con una madre: "Pensé en llamar a la Policía"

La usuaria de TikTok Armand Entreri ha compartido un vídeo en la red social mostrando el cartel que ha puesto en la puerta de su tienda de peluches. La creadora de contenido ha mostrado su indignación al contar el motivo por el que ha decidido ponerlo.

La dueña de la tienda ha comenzado contando que, en un principio, muchos pensaron que lo había puesto porque algún niño había causado un desastre. "Aquí no hay nada que se rompa. Lo máximo que pueden hacer es descolocarme los peluches, pero yo los coloco otra vez", ha aclarado.

La tiktoker ha comentado que a veces los niños entran solos y los padres se quedan en la puerta mirando "porque no quieren comprarles nada". Ha asegurado que es algo que entiende "siempre y cuando lo tengan a la vista".

"Este cartel lo puse porque una vez me abandonaron a una niña en la tienda", ha explicado Armand Entreri, que ha asegurado que escuchó a la madre desde fuera decirle a la pequeña que esperara dentro hasta que volviera.

La pequeña entró en la tienda, comenzó a mirar los peluches y, aburrida, se pasó un buen rato en una esquina jugando con uno de ellos. "¡Tuve a la niña aquí dos horas! Pensé que si a la hora de comer no había vuelto iba a llamar a la Policía", ha desvelado.

A las dos horas, la madre regresó "cargada de bolsas". "Se había ido de compras y me había dejado aquí a la niña de guardería", ha expresado la dueña, que se quedó "flipando" porque la mujer no la conocía de nada. "No sabes si soy buena persona o no, que podría no haberlo sido, es que no lo sabes", ha añadido.

Al regresar a por la niña, se marchó sin decirle nada a la tiktoker. "Es que vamos a ver, las cabezas cómo están", ha concluido la dueña de la tienda de peluches con indignación.

El vídeo se ha hecho viral, alcanzando cerca de dos millones de visualizaciones y más de 270.000 likes. "Si después de 15 minutos no llega el tutor, se debe llamar a la Policía", "Yo trabajaba en una juguetería y nos hicieron lo mismo en plena campaña de Navidad, iban a abandonarla en un polígono industrial" y "Lo normalizado que lo tiene la cría", fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el post.