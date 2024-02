Rayo McQueer, criticada por sus palabras tras fichar por RTVE: "El intrusismo laboral es una estafa como lo es la universidad"

Carmen Merina, más conocida en redes sociales como Rayo McQueer, saltó a la fama hace unos meses tras la publicación de un vídeo en el que criticaba las condiciones precarias de la cafetería en la que trabajaba. Desde entonces, la vida de la joven ha dado un giro de 180º, posicionándose como una de las creadoras de contenido del momento.

Tanto es así que la influencer, que también colabora en el programa de La Pija y la Quinqui en Playz, fue fichada recientemente por RTVE para acudir, junto a Jordi Cruz e Inés Hernand, como "reportera dicharachera" al Benidorm Calling, el programa dedicado a redes que mostraba los entresijos del Benidorm Fest 2024.

Una decisión por parte de la cadena pública que, sin embargo, ha situado a la influencer en el foco de las críticas, al ser acusada de intrusismo laboral por no tener, supuestamente, la cualificación para trabajar de ello. "¿Por qué voy a tener que tener estudios para trabajar de algo?", comienza diciendo Rayo McQueer, indignada, en su vídeo de TikTok.

"Puedo aprender las habilidades que requieren esos puestos sin pasar por una universidad y sin gastarme un pastizal que supone renovar la matrícula todos los putos años y gastarme dinero en cada asignatura para que me pongan un Power Point durante tres horas", concluye entonces, abogando por la formación autodidacta, fuera del ámbito universitario.

Y es que, por si no les había quedado claro a sus detractores, la influencer reconoce que le "chupa un cojón el intrusismo laboral". "El intrusismo laboral es una estafa como lo es la universidad", añade, poniendo en tela de juicio la formación que brinda la universidad a aquellos que la defienden: "Tampoco tienes la formación, bebé. Sorpresa. La universidad no forma absolutamente a nadie".

"¿Tú de verdad me estás contando que la universidad no es sencillamente posponer tu entrada al trabajo precario?", denuncia la titktoker que considera que la verdad formación se obtiene "haciendo el oficio". Unas directas declaraciones que, lejos de poner fin a las críticas hacia su nueva faceta como presentadora, han avivado aún más las críticas.

"Le da todo igual menos aceptar que si ha conseguido un puesto sin titulación es simplemente por tener seguidores y no por ser autodidacta", "Te pasaste tres pueblos", "¿Crees que podrías ser enfermera sin pasar por los estudios reglados? Ya te digo yo que no", son algunas de las réplicas que se pueden leer en X (Twitter), a raíz de la viralización de su post.

"No quiero hacer apología a no formarse"

A pocas horas de la controversia, Rayo McQueer ha decidido recular, eliminando el vídeo de su perfil de redes sociales y matizando sus palabras. "Quiero aclarar una cosita: no hago una crítica a la gente universitaria ni a los grados de letras/artes, mi punto iba más dirigido al sistema universitario en sí que ni otorga las competencias que promete ni te garantiza un trabajo en tu especialidad", ha explicado la influencer a través de X.

"No quiero hacer apología a no formarse, pero hay muchos medios para hacerlo y la universidad no tiene por qué ser el más correcto", ha concluido. Tras esto, sin embargo, ha compartido un vídeo en tono de humor sobre su "primer día de intrusismo laboral" operando "a corazón abierch", en el que satiriza aquellos comentarios en que comparaban su situación con profesiones regladas como los cirujanos.