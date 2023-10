"¿Por qué voy a matarme si no voy a heredar la cafetería?": el discurso viral de una joven camarera que cobra cinco euros la hora

Carmen Merina es una joven que se ha hecho viral por un rotundo y directo discurso en las redes sociales. Ella, que trabaja como camarera en una cafetería y cobra cinco euros por hora, acudió este sábado laSexta Xplica para explicar sus palabras, asegurando que su falta de motivación viene derivada "del sueldo, las condiciones, que se exige muchísimo y se paga muy poco".

"Mucha gente me acusó de actuar mal tras ver el vídeo, pero yo trabajo maravillosamente", defiende Carmen, sentada en el graderío del programa de laSexta.

"Se exige mucho y se paga muy poco", opinó. "No me van a subir ni un euro. ¿Por qué me tengo que estar matando?", argumentó la camarera, que, en su discurso viral, enumeraba todas las situaciones en su trabajo que "le dan igual".

A raíz de ese vídeo, mucha gente me acusó de trabajar mal. Y no es así, yo trabajo maravillosamente. El hecho de que me dé igual el trabajo no significa que lo haga mal, sino que relativizo. No voy a heredar la cafetería y no me van a subir ni un euro el sueldo, entonces ¿por qué me voy a estar matando por seguir las políticas de la empresa a rajatabla?", fue su discurso.

Además, también reveló haber recibido mensajes de empresarios acusándola de tirar por tierra su negocio. "La gente se ha vuelto loca", denunció, aunque también dijo que hay gente que ha sido "muy simpática" y ha empatizado con ella.