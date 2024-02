El secreto de una mujer de 32 años para poder comprarse un piso en Barcelona sin ayuda: "Ingéniatelas desde muy joven"

Comprarse una casa es una tarea casi imposible para los jóvenes, especialmente si viven en una de las grandes ciudades españolas como Madrid, Málaga, Valencia o Barcelona. Por eso, muchos están obligados a compartir piso o a vivir con sus padres hasta poder independizarse.

Aunque este no ha sido el caso de Leyre, una tiktoker de 32 años que, como así ha explicado en su último vídeo, se ha conseguido comprar una casa ella sola. Una tarea que no ha sido nada fácil y que le ha costado prácticamente media vida, como así ha confesado.

Cuando dio a conocer que se había convertido en la dueña de un piso en Barcelona, muchas personas creyeron que lo hizo o bien con la ayuda de sus padres o con el milagro de "la lotería". Pero nada más lejos de la realidad: "No me ha tocado la lotería, no tengo aval familiar, lo estoy comprando sola y obviamente tengo un buen sueldo".

Como así ha recalcado, se ha "comprado un piso que cuesta 117.000 euros", pero ella ya tenía ahorrado el 30% del precio, "es decir, unos 30.000 euros aproximadamente". Además, como así ha destacado, su secreto se basa en su puesto de trabajo, como "directora de departamento de una agencia de publicidad".

Aunque, lo más importante, es que lleva "ahorrando dinero desde los 16 años", lo que implica que la usuaria de TikTok lleva la mitad de su vida ahorrando dinero. Una práctica que aprendió gracias a la educación de sus padres, como así ha confesado.

"No me corto de nada. Viajo todo lo que quiero y como fuera todo lo que quiero, pero soy consciente del dinero que tengo y de que no me lo puedo fundir todo", ha destacado. Aunque, ella también es consciente de que "no todo el mundo tiene la misma suerte", por ello ha recalcado que es importante estudiar y estar "al pie del cañón todos los días": "Lo que gano me lo merezco".

Finalmente, la ahora propietaria de un piso ha querido lanzar un consejo a todas las personas que puedan ver su vídeo asentando cátedra: "Ingéniatelas desde muy joven para conseguir dinero. Creo que soy un ejemplo de que si te empeñas y tienes las cosas muy claras puedes conseguirlo".