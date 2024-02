Una tuitera le dedica una carta a su 'yo' de pequeña tras curarse del cáncer que padecía: "Te vas a hacer mayor"

X, o Twitter como era conocida la red social anteriormente, siempre ha estado tristemente conocido por la cantidad de mensajes de odio que había entre sus usuarios. Sin embargo, en ocasiones, también destaca por los bonitos textos que comparten algunos internautas, como ha sido el caso de La chica del paraguas.

La usuaria ha querido compartir con todos sus seguidores una emotiva carta a la "niña" que fue. La mujer tuvo que pasar por un cáncer, por lo que con este pequeño texto busca darle fuerza a su 'yo' del pasado: "Hola pequeña. Seguramente estás despierta todavía, mirando las sombras de la estantería de tu cuarto. Siempre te ha costado dormir".

Así, ha comenzado a recordar sus momentos más duros: "Seguramente estás despierta todavía, mirando las sombras de la estantería de tu cuarto. Siempre te ha costado dormir. Sé que pensabas mucho en la muerte y en no despertar, como los amigos del hospital a los que ya no volvías a ver".

"Pero eso no va a pasarte, tú te vas a hacer mayor. No tengas miedo, estoy aquí. Contigo. Vas a sentirte un poco sola. Papá y mamá no te van a explicar nada del cáncer. Asumirán que lo entiendes todo y nadie hablará nunca de ello fuera del hospital. Pero conmigo podrás hablar", ha continuado escribiendo.

Por ello, ante las dudas que tenía, ha querido explicarle que lo que le pasaba era "ansiedad" y que las "inseguridades" que tenía no eran "reales": "Esa necesidad de que te quieran, te acepten y te cuiden, es normal. Pero tendrás que quererte, aceptarte y cuidarte tú primero. Van a pasarte muchas cosas".

por eso, aunque sabe que va "a llorar y sentir ira e incomprensión" le ha querido lanzar un mensaje de ánimo: "tienes la sensación de que no encajas. Y lo acabarás haciendo". Aunque, como así señala, todo "forma parte de un aprendizaje".

"Tú no elegiste tener cáncer. Tú no elegiste estar enferma. No es tu responsabilidad cuidar de papá y mamá para que no sufran más. Puedes quejarte de las cosas. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a preguntar", le ha confesado a su 'yo' de la infancia.

De este modo, tras explicarle que no es "rara", le ha confesado que acabará aprendido a perdonarse. "Dame la mano, soy yo. Soy tú, somos nosotras", ha terminado la usuaria con una foto de esa niña que fue.