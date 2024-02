Hace a su novia un regalo por San Valentín y le sorprende con lo mismo: "No es posible"

Muchas parejas aprovechan el día de San Valentín para hacer algo más especial o para hacerse algún regalo. Ruth Basauri y su novio Javy López decidieron tener un detalle el uno con el otro, pero se sorprendieron al ver que el regalo que se habían hecho era el mismo.

Fue la extronista de Mujeres y hombres y viceversa la que entregó primero la bolsa a su novio. Cuando lo abrió y vio el iPad que le había comprado no pudo esconder su expresión de sorpresa. "¿No te gusta?", expresó Ruth Basauri, pero al ver su cara entendió que no se debía a eso.

"Me encanta, pero no es posible", declaró su novio. Javy López le pidió a su novia que no se moviese de ahí y fue en busca de su regalo. Cuando Basauri vio que tenía el mismo envoltorio y la misma forma que el paquete que ella le había dado a él no podía creérselo. "Mentira. ¡Venga ya!", expresó, mientras se reía.

"Íbamos a comprar uno para pelis, para trabajar, incluso para poner en los viajes. Pues mira, ya tenemos dos", explicó Ruth Basauri. "Así no me lo robas", añadió con humor, después de chocarle la mano a su novio.

El vídeo lo compartieron por TikTok y cuenta con más de 591.000 reproducciones y más de 32.000 likes. "Esta pareja es de otro nivel", "Eso es conexión y lo demás son tonterías", "Tan iguales que ninguno lo envuelve en papel de regalo", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Pero no todos creyeron que se debiese a lo conectados que están. "La gente viendo conexión, yo veo publicidad", "Yo no me lo creo. Misma bolsa, los dos sin empaquetar... un poquito de publicidad", "Venga ya, si fueron juntos a comprarlo", expresaron algunos de los usuarios de la red social.