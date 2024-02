La emotiva declaración de amor de un periodista de La Sexta a su novia en pleno vuelo: "Les habla un hombre enamorado"

El 14 de febrero se celebra el Día de los enamorados, por ello muchas parejas deciden hacerse regalos entre ellos o disfrutar de un día juntos. Aunque, lo que Sergio, un periodista de La Sexta tenía planificado para Alba, su novia, iba mucho más allá.

La joven es azafata de vuelo, por lo que su novio decidió pedir ayuda a todos sus compañeros de trabajo para poder darle una sorpresa. El joven tenía pensado pedirle matrimonio en San Valentín, y por ello se armó de valor y se montó en el avión donde ella iba.

"Estimados pasajeros, no les habla el comandante ni ningún miembro de la tripulación. Les habla un hombre enamorado", comenzó a decir Sergio en pleno vuelo. Su novia, que andaba por el pasillo, no podía creerse lo que estaba pasado mientras que los pasajeros comenzaban a aplaudidor.

"Les habla un hombre enamorado de una muchacha que está trabajando con vosotros hoy en el vuelo, en el sitio donde más segura se siente, donde siempre llega antes, velando por nuestra seguridad y que se esforzó mucho para llegar a Iberia", continuó el periodista de La Sexta.

Así, Sergio decidió agacharse para hacer una de las peticiones más importantes: "Y hoy aquí, delante de todos ustedes, le voy a hacer una pregunta muy importante: 'Alba, ¿quieres casarte conmigo?'". A lo que ella nerviosa respondió "si quiero, sí".

Como ha confesado a su medio el periodista, se encontraban en un vuelo destino Roma, por lo que aprovechó San Valentín para declararle su amor tras tres años a su lado: "Estábamos en el vuelo, destino a Roma, y yo me levanté del asiento para ir hacia donde estaba el copiloto, y ella me riñó y me dijo que a dónde iba. Yo le contesté que el comandante me iba a enseñar los Alpes y fue entonces cuando cogí el micrófono".