Jorge Fernández habla del romántico regalo que recibió por San Valentín y que aún guarda: "¡Qué bonito!"

Después de 17 años en antena, La ruleta de la suerte, uno de los concursos estrella de la televisión de nuestro país, sigue sorprendiendo cada día a sus espectadores. Coincidiendo con una fecha tan señalada como San Valentín, Antena 3 ha celebrado el amor por todo lo alto en una entrega especial del programa de Jorge Fernández.

Esta vez, los tres concursantes tradicionales han dado paso a tres parejas de enamorados, dejando la inolvidable estampa de ver a seis personas jugando y apostando en la ruleta. Además, como no podía ser de otra manera, los paneles que debían resolver estaban dedicados al amor, algo que, posteriormente, llevó a que el presentador se animara a contar una íntima anécdota, propia del día de los enamorados.

"Los amantes perfumaban una carta de amor". Esta fue la respuesta correcta que dieron Roberto y Héctor a uno de los panales que hablaba de una "supuesta" antigua tradición de los enamorados. En este punto, Jorge Fernández se sinceró sobre el detalle que tuvo con él su actual novia por San Valentín.

"Pues no hace tanto y os voy a contar una cosa", anunció, dejando al público completamente expectante. "A mí mi novia me mandó hace tiempo una carta perfumada", confesó. Un romántico gesto que no solo le conquistó a él, sino al público, que coreó: "¡Qué bonito!"

Sin embargo, su anécdota no quedó ahí. "Sí, sí, muy bonita además. Bueno, fue hace ya unos años, pero no fue hace tanto tiempo. La tengo guardada", añadió, dejándole caer a Laura Moure, la azafata del concurso, una interesante propuesta de cara a próximos San Valentín.

"La tendría que tener aquí presentando conmigo y Laura con su pareja", expresó el presentador, no muy convencido de que esta idea se haga realidad. "Seguro que no, pero da igual, les obligamos", aseguró Laura.