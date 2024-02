'La ruleta de la suerte' despide a Jota, el cantante sustituto de Joaquín Padilla: "Espero haber estado a la altura"

El pasado lunes los seguidores de La ruleta de la suerte se llevaron una sorpresa al comprobar que ocupando el lugar de Joaquín Padilla, el líder de la banda de música que actúa en el programa, se encontraba otra persona. Jota Bejarano tuvo que sustituir al artista durante tres días, y este miércoles se despidió del programa.

En su último día en el formato de Antena 3, Jota aseguró que para él esa experiencia había sido "un sueño". Tras interpretar una versión de Corleone, de Playa Cuberris, Jorge Fernández despedía al cantante. "Mil gracias por haberlo hecho tan bien como lo has hecho", expresó el presentador.

"Ha sido un honor. Espero haber estado a la altura y he cumplido un sueño que es estar aquí, con vosotros, un ratito", aseguró Jota, despidiéndose de Fernández y de todo el equipo del programa. El presentador aprovechó para lanzar un mensaje a Joaquín Padilla. "Mañana te quiero aquí", declaró mirando a la cámara.

El paso de Jota por el programa ha sido corto, pero ha recibido una muy buena acogida. El artista cuenta con una interesante carrera musical, al trabajar en musicales como Queen: We Will Rock You. También ha participado como actor en conocidas series españolas como Los Serrano o Águila Roja.

Jota Bejarano cuenta con un disco autoeditado, Hasta que salga el sol, y es líder de La línea rock, una banda de música que se dedica a interpretar versiones.