15 palabras en español que no tienen traducción al inglés

¿Sabías que algunas palabras en español resisten los intentos de traducción al inglés? Aunque pueda existir alguna aproximación, hay términos que simplemente no pueden ser encapsulados en otra lengua. Este fenómeno no es exclusivo del español, pasa en todas las lenguas y ocurre porque hay términos que solo tienen sentido para una comunidad o nación.

En otras palabras, es un recordatorio de que los idiomas se construyen a medida de las necesidades de sus hablantes, reflejando su cultura y experiencias. Por eso, aprender un idioma no solo implica memorizar palabras y reglas gramaticales, sino sumergirse en la cultura que lo respalda.

Por ejemplo, intentar expresar en inglés el acto de estrenar algo por primera vez no será un asunto fácil, ya que es una palabra que no tiene traducción en ese idioma.

Palabras en español que no tienen traducción al inglés

1. Trasnochar

Definición: permanecer despierto hasta altas horas de la noche, incluso de manera placentera.

A pesar de expresiones como "to stay up all night," el matiz cultural de "trasnochar" escapa a la traducción literal al inglés.

2. Madrugar

Definición: levantarse temprano, específicamente antes del amanecer.

El equivalente más cercano en inglés, "wake up", se ve obligado a añadir el adverbio "early" para transmitir la misma idea.

3. Sobremesa

Definición: conversación o charla con los familiares o amigos después de una comida mientras se toma el café o el postre.

A diferencia del español, donde "sobremesa" condensa esta experiencia, el inglés se utiliza la más extensa "after-dinner conversation" o “table talk”.

4. Anteayer

Definición: el día antes de ayer.

Las limitaciones del inglés obligan a utilizar una frase más extensa, "the day before yesterday", para referirse a este intervalo temporal.

5. Estrenar

Definición: usar o mostrar algo por primera vez.

El inglés carece de un término único para abarcar los diversos significados de "estrenar". Se recurre a frases como "to show for the first time".

6. Vergüenza ajena

Definición: vergüenza ajena, sentirse avergonzado por las acciones de otra persona.

Aunque en inglés se podría decir "to feel embarrassed by someone", se pierde parte del matiz cultural y emocional que "pena ajena" encierra.

7. Merienda

Definición: comida ligera entre el almuerzo y la cena.

Aunque "snack" podría ser un equivalente, carece del contexto cultural que envuelve la "merienda".

8. Pardo

Definición: color entre marrón y rojo.

Este matiz de color entre dos tonalidades no tiene una palabra única en inglés.

9. Empalagar

Definición: sensación de saturación, especialmente por dulces demasiado azucarados.

Aunque "to feel embarrassed" se acerca, no logra transmitir la incomodidad específica que sugiere estar "empalagado”.

10. Entrecejo

Definición: parte de la frente entre las cejas.

La especificidad anatómica de "entrecejo" se pierde en las palabras inglesas equivalentes.

11. Golpista

Definición: persona involucrada en un golpe de estado o sabotaje político.

Aunque "coup plotter" se acerca, no captura completamente la gravedad de "golpista".

12. Puente (festivo)

Definición: fin de semana prolongado debido a un día festivo, generalmente el viernes o el lunes.

La ausencia de "long weekends" en inglés destaca la falta de un término específico para este fenómeno temporal.

13. Tutear

Definición: tratar a alguien de manera informal usando "tú" en lugar de "usted”.

La inexistencia de esta distinción en inglés hace que no tenga una traducción precisa de "tutear".

14. Provecho

Definición: frase que se pronuncia como deseo de que otro disfrute de una comida.

El inglés recurre al equivalente francés, "bon appétit", para expresar lo que en español se resume en "provecho".

15. Friolero

Definición: persona siempre propensa a sentir frío.

No existe una palabra única en inglés para describir esta sensación, su expresión más cercana sería “cold-natured”, y no es suficiente.