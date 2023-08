Las 10 palabras en español más raras, curiosidades del castellano

¿Alguna vez has curioseado las páginas de un diccionario en español? Si no lo has hecho, ¡hazlo! Te llevarás varias sorpresas. El español es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa y cuenta con más de 585 millones de personas hablantes.

Por esta razón, el español tiene más de 93.000 palabras, registradas en la Real Academia Española (RAE), y entre algunos de sus vocablos encontrarás algunos bastante raros o de escritura extraña.

Estas son las palabras más extrañas

Según el criterio de la RAE, para incluir una palabra en su diccionario se requiere que, como mínimo, se use en tres países, tiene que usarse mayoritariamente en la comunidad hispanohablante y haber estado en uso por un periodo razonable, no puede ser solo modismo. Por lo tanto, y aunque nos suene profundamente extraño, algunas de estas rarezas que trae el diccionario no tienen desperdicio.

Babélico : hace referencia a la torre de Babel, también puede referirse a algo confuso, ininteligible.

: hace referencia a la torre de Babel, también puede referirse a algo confuso, ininteligible. Bahorrina: puede significar suciedad, conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia, o conjunto de gente soez y ruin.

Depauperar: significa empobrecer o debilitar, extenuar.

Ful: se refiere a algo falso o fallido.

Gaznápiro: se refiere a alguien palurdo, simplón, torpe, que se queda embobado con cualquier cosa.

Lobanillo: se refiere a dos cosas. Puede ser una excrecencia leñosa cubierta de corteza, que se forma en el tronco o las ramas de un árbol, o un bulto superficial, y por lo común no doloroso, que se forma en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Ochavo: tiene varios significados, puede ser sinónimo de octavo; cosa insignificante, de poco o ningún valor; parte de la acera correspondiente al chaflán; la antigua moneda española de cobre con peso de un octavo de onza; o fiesta de ocho días que celebraba la iglesia antiguamente.

Sacamantecas : no tiene nada que ver con la cocina, según la RAE, esta palabra significa "criminal que abre el cuerpo a sus víctimas para sacarles las vísceras", o "ser imaginario con que se asusta a los niños".

Uebos : extrañamente significa necesidad o cosa necesaria.

Zonzo: se usa como adjetivo y significa soso, insulso, insípido, o tonto, simple, mentecato.

Estas son algunas de las palabras en español más raras. Pero el diccionario de la RAE trae muchas sorpresas y curiosidades. Por ejemplo, en la actualización de 2020, estás fueron algunas de las rarezas que introdujo: