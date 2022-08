Borja Escalona, llorando, dice estar sufriendo 'bullying', pero las redes le recuerdan cuando dijo que se haría la víctima si pasaba eso

El 'youtuber' Borja Escalona se ha convertido en uno de los personajes más repudiados de internet, después de que se hiciera viral el vídeo que él mismo publicó y en el que tiene un encontronazo con la trabajadora de un bar que le pidió que pagara la empanadilla que se acababa de comer y que él pretendía conseguir gratis a cambio de promoción.

Tras el aluvión de apoyo hacia la trabajadora y el local y en contra de este polémico youtuber, las redes sociales y el canal de Youtube de Escalona fueron suspendidos.

Ahora se ha difundido un vídeo en el que pide disculpas, aunque muchos usuarios no han quedado convencidos de la veracidad de las mismas ni del tono lloroso de Escalona.

"Perdonadme por haber estado desaparecido unos días, pero os podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido y no estaba preparado para todo esto que se me ha venido y se me está haciendo complicado", dice en el vídeo, haciendo pucheros.

"El otro día fui a cenar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el gerente del bar me echó porque dijo que no quería indeseables en su local y que antes de que pidiera que pusiera reseñas que me las metiera por el cu…", relata como una de las represalias que dice haber sufrido.

"He tenido que cerrar redes sociales, me he quitado Twitter, no he podido salir de casa, no me han dejado ir al gimnasio, me han devuelto el dinero de la cuota mensual…", asegura, narrando las supuestas afrentas que le han hecho como respuesta a la prepotencia de su vídeo contra la trabajadora.

Para el Youtuber es un problema del país: "España tiene un problema muy grave, porque lo único que nos une es el odio hacia algo o alguien y en este caso se ha enfocado hacia mí", hace ver.

Y a pesar de que asegura reconocer su error y que le ha pedido disculpas "a todo aquel que se haya sentido ofendido, España en general y, sobre todo, a la gente de A Tapa do Barril", considera que las reacciones contra él son desproporcionadas. "Todos los comentarios, las amenazas, el bullying que estoy recibiendo…", dice.

Pero algunos usuarios han rescatado muchos otros vídeos suyos, en los que se enfrenta a otros trabajadores, como a uno de Metro de Madrid, que le pilló colándose en el suburbano.

Además, aún está disponible en Internet un vídeo en el que Escalona aparece diciendo "tengo la capacidad de hacer eso..." y se pone a llorar de forma ficticia, a pedir perdón y a hablar de vendaval de odio y de "hate", mientras solloza, para un segundo después volver a ponerse alegre, tras acabar la farsa. "Básicamente esto es lo que voy a hacer una y otra vez", asegura, para cuando tenga polémicas y necesite pasar por víctima.