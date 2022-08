Críticas a un 'youtuber' por arrinconar a una camarera en Vigo: "Yo solo como cosas gratis"

Polémica en redes: un youtuber llamado Borja Escalona está siendo objeto de duras críticas tras amenazar y arrinconar a la camarera de un bar de Vigo, donde pretendía no pagar por una consumición.

Tal y como recoge La Voz de Galicia, el local, A Tapa Do Barril, empezó, desde el pasado día 9, a recibir reseñas negativas en su perfil de Google, algunas diciendo que en sus famosas empanadillas había pelos.

La jefa del negocio indagó con una empleada y todo resultó ser la consecuencia de un incidente ocurrido con Borja Escalona días antes. El youtuber entró en el local con la intención de consumir sin pagar: "Yo solo como cosas gratis", dijo.

Cuando la camarera le pidió que pagara, Escalona dijo "¿Te tengo que pagar? Pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer", en concreto 2.500 euros.

"Me estás amenazando. Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", dice la camarera. "¿Crees que te he amenazado? ¿Te has sentido amenazada en algún momento?", dijo el youtuber. "En cuanto me dijiste que solo comías cosas gratis y no ibas a pagar", replicó la camarera, a lo que Escalona dijo: "¿Y eso es una amenaza? Yo creo que eso es una explicación, forma parte de la negociación con la empresa", si bien la camarera le explica que no puede tomar decisiones de esa índole.

"Puedes tener una reseña negativa porque un día te salen mal las cosas o porque no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Con educación, cada uno puede hacer lo que quiera", dice Ana Terzado, la dueña del negocio.

"Nos tiene entrado gente para ofrecérnoslo. 'Si nos invitáis a una consumición, os hacemos promoción', nos dicen. Puedes aceptarlo o no", dice la empresaria, que asegura que a partir del día siguiente empezaron a recibir llamadas amenazantes.