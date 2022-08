Quién es el 'youtuber' Borja Escalona

El 'youtuber', Borja Escalona, ha desatado la polémica en redes sociales tras amenazar y arrinconar a una camarera de un bar de Vigo (Galicia) en el que pretendía no pagar por la comida. El youtuber entró en el establecimiento con la intención de consumir sin pagar: "Yo solo como cosas gratis", señaló.

Todo comenzó cuando el bar 'A Tapa Do Barril' comenzó a recibir reseñas negativas en Google el pasado 9 de agosto, cuando algunos de los comentarios indicaban que en sus populares empanadillas había pelos, recoge 'La Voz de Galicia'. Pero estas reseñas eran consecuencias del conflicto ocurrido con el polémico 'youtuber' días antes.

Tras acudir al local, el 'youtuber' insistió en que no iba a abonar la consumición alegando que tendría que cobrarles la promoción por sus productos. "Me estás amenazando. Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", argumentó la camarera.

Los otros conflictos de Borja Escalona

Como consecuencia de este incidente, YouTube ha cancelado el canal de Borja Escalona, con cerca de 35.500 suscriptores. Pero no era la primera vez que se convierte en viral por una polémica. Borja Escalona es un sevillano residente en Madrid que abrió su canal de YouTube en 2016.

Es conocido por sus vídeos que generan controversia, como cuando criticó a la población canaria en un vídeo de 2020 calificando Tenerife como "Alcatraz africano" y con comentarios despectivos como que "van cogiendo desechos de África, de España, de Europa y tal y los van llevando ahí a una isla que hay".

También ha sido duramente criticado en redes por sus vídeos con comentarios dirigidos a otras regiones, como Extremadura, cuando señaló que "es un barrio de Portugal, la Unión Europea le da subvenciones a España por tenerles, así que nos los hemos tenido que quedar".

La población asturiana también ha sido foco de sus comentarios, pues los describió en un vídeo como "chiquititos" para "poder manejarse en las minas", e incluso llegó a pedir "una subvención por aguantarlos". Tras esta publicación, el canal del 'youtuber' se cerró de forma temporal.

Pero uno de los mayores incidentes que incendió las redes ocurrió en 2021 en la Puerta del Sol de Madrid. El 'youtuber' llevaba una maquinilla para simular que cortaba el pelo a los viandantes, pero ocurrió un incidente con una de esas personas, quién le apartó y consecuentemente la maquinilla se rompió en el suelo.

Borja Escalona estuvo durante varios minutos persiguiéndole para decirle que debía pagársela, hasta que arrojó la máquina, hiriendo a otra señora en la nariz. Tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y trasladada al centro sanitario. El polémico 'youtuber' fue detenido por agentes de la Policía Nacional y pasó a disposición judicial acusado de un delito de lesiones, aunque este se sumaba a delitos previos contra la seguridad vial.