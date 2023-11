La receta de la tarta favorita de Samatha Vallejo-Nágera que esconde una emotiva y solidaria historia

Samantha Vallejo-Nágera es conocida por ser jurado de la edición para España del programa televisivo MasterChef, aunque la famosa cocinera es también propietaria de un restaurante, de una empresa de cátering, madre de cuatro hijos y… ¡una mujer solidaria!

En esta ocasión, la chef ha querido formar parte de la nueva campaña de la Fundación Pequeño Deseo, que lleva 23 años luchando por cumplir los sueños (ya van más de 6.700) de los niños gravemente enfermos, cocinando su tarta favorita: el bizcocho de nata y fresas, cuya receta quiere compartir con los lectores de 20minutos.

Sobre la tarta, está la vela de dos mechas con la que, al adquirirla, estaremos haciendo realidad uno de los dos deseos: que un niño enfermo cumpla su sueño.

Samantha nos cuenta los secretos de su tarta de nata y fresas

"Es una tarta que hacemos en el cátering porque a mí me encantan las tartas de fresas y nata de toda la vida. Es un bizcocho muy sencillo de hacer y súper rico", nos cuenta la chef.

Cuatro capas de bizcocho, "cada una de ellas mojadas en almíbar (agua con azúcar hervido durante 20 minutos, al que añadimos 4 fresas para que le den sabor), que reducimos previamente hasta que quede con textura sirope. Es importante que se aplique con un pincel de cocina en cada capa. Luego, bien de nata montada con un poquito de azúcar y está que te mueres de rica", continúa.

Nata montada a mano.

Para preparar cada uno de los 4 pisos, "venden unos moldes de silicona estupendos, y resulta muy cómodo. Metes cada uno de los 4 trozos del bizcocho en un molde y los horneas por separado pero todos a la vez. Así tienes las 4 plantas de golpe y no tienes que ir uno por uno ni cortar después que suele desarmarse".

¿Y cómo se aplica la nata alrededor? Como explica Samantha, "se cubre todo con la llana, lo mismo que hacen los albañiles con el cemento, pero con nata. Y al final, unas fresas arriba para decorar. Es un postre muy sencillo que nunca falla. Para mí es la mejor tarta del mundo".

La tarta para los niños enfermos de Pequeño Deseo

¿Cuál es la misión de esta tarta que ha dedicado Samantha Vallejo-Nágera a los niños enfermos para los que trabaja la Fundación Pequeño Deseo?

Samantha enciende las dos mechas de la vela solidaria de la Fundación pequeño Deseo. P.D.

"Me parecía el dulce perfecto para coronar con la vela solidaria que Pequeño Deseo ha puesto a la venta. La vela es muy curiosa porque tiene dos mechas. Una es para ti, para que la soples en tu cumpleaños y pidas un deseo, como se hace siempre. La otra es para curar a un niño enfermo. Porque está científicamente demostrado que si un niño enfermo es feliz, tiene más posibilidades de curarse".

La chef ha hecho su trabajo, confeccionar esta tarta tan sencilla y tan vistosa al mismo tiempo. Ahora, pide colaboración a todos los demás: "Tenemos que apoyar esta acción tan bonita. La vela de dos mechas apenas cuesta 2 euros, y te garantiza que al menos uno de los dos deseos se va a cumplir, el del niño con problemas de salud. Luego, sugiero que todo el mundo cocine mi tarta para su cumpleaños, así la celebración será completa".

¿Por qué ha elegido la juez de Masterchef esta tarta?

"Es un clásico, la típica tarta española que veía en los escaparates de las pastelerías cuando era pequeña. Nada de tartas modernas, ni brownies ni bizcochos de zanahorias. Yo me llamo Samantha España y soy muy feliz de cocinar platos de toda la vida, tradicionales. Esta tarta es uno de ellos".

La tarta de nata y fresas puede prepararse en familia, más divertido. Freepik

La tarta de nata y fresas de la juez de Masterchef queda mejor cuanto más alta es: "Yo la hago de 4 pisos, altita, que queda más mona. Es sabrosa, preciosa, tan blanquita, y a los niños les divierte un montón. Es la mejor tarta para hacer felices a los pequeños, y también mi postre favorito. Me encanta la repostería", concluye.

¿Qué tal se come en España?

Ante la pregunta de cuál es el nivel real de la gastronomía en España, Samantha lo tiene claro: "En nuestro país se come fenomenal y hay una oferta increíble. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro país".

¿Será quizá por eso por lo que el programa que ella presenta (junto a los jueces Jordi Cruz y Pepe Rodríguez), Masterchef, ha triunfado y sigue haciéndolo? "Seguro. Aquí nos gusta comer y nos gusta el espectáculo, algo que borda Masterchef, que es muy divertido. Las pruebas que hacemos van cambiando, hay mil emociones y pasan muchas cosas en plató".

Los presentadores y jueces de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. TVE

El 'Celebrity' que estamos emitiendo ahora trae la frescura de unos personajes maravillosos a los que ponemos a cocinar y alucinamos de lo que son capaces. Es increíble verles fuera de su zona de confort, cómo se vienen arriba", dice.

"En las casas se cocina mucho y bien. Lo que pasa que la gente es humilde y cree que no hace gran cosa. Pero esas lentejas, ese pisto… la cocina básica del día a día es lo más. A mí me encanta la cocina tradicional, en especial la cocina de cuchara y más ahora en invierno. Y me gustan las recetas de toda la vida", concluye la chef, que nos regala su receta de tarta de nata con fresas, con un gran sabor y el espíritu más solidario.

Receta de tarta de nata con fresas de Samantha Vallejo-Nágera

Tarta de nata y fresas de Samantha Vallejo-Nágera para la Fundación Pequeño Deseo. Gregorio González

200 g de harina

​200 g de azúcar

​90 g de aceite de girasol

10 g de levadura

​Media cucharada de esencia de vainilla

​4 huevos medianos

​500 g de nata para montar

​1 kg de fresas

​Colorante alimenticio azul

Un poco de mantequilla para los moldes

Elaboración sencilla del bizcocho solidario de nata y fresas

La nata exterior se va igualando con una llana especial de cocina. Getty Images

Montamos los huevos con azúcar hasta que consigamos que hayan doblado su volumen. ​Añadimos el aceite de girasol y la esencia de vainilla, y mezclamos bien. ​A continuación agregamos la harina y la levadura, lo pasamos por un colador (tamizado) y mezclamos bien. ​Opción 1: si tienes 4 moldes divide la masa en 4 partes (175 g en cada molde). Pinta bien con mantequilla para que no se peguen. Opción 2: si tienes un molde grande, haz el bizcocho entero y, una vez frío, corta en 4 partes para hacer las bases. Mete la masa en el horno durante​ 15 minutos a 160 grados (mirar bien de vez en cuando puesto que cada horno es diferente). Pincelamos cada capa con almíbar (a base de agua hirviendo con azúcar y fresas durante 20 minutos) cuando ya tenga textura sirope. ​Montamos la nata con otros 150 g de azúcar, añadimos el colorante azul, poquito a poco, hasta comprobar que ha adquirido el color que deseamos. Extendemos con cuidado la nata sobre todas las capas del bizcocho, las unimos, volvemos a poner otra capa 'general' de nata y decoramos dibujando una semicircunferencia con fresas troceadas y flores comestibles. ¡Lista!

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.