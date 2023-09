La forma más fácil de hacer una deliciosa tarta cremosa sin necesidad de horno

Vamos a hacer una tarta. Buscamos cómplices en casa y todos salen corriendo. Es verano. Las tartas requieren maña y tiempo, todos quieren descansar y hasta holgazanear. Las tartas se elaboran con el horno... ¡y eso da un calor! Y como es verano, muchos prefieren un postre frío y menos seco como los helados.

Pero se equivocan todos. En tiempo de grandes calores podemos hacer una tarta que requiera poco tiempo, que no necesite horno y que resulte finalmente cremosa y hasta fría. A este tipo de tartas hay quien las llama tartas frías y sí, son ideales para el verano por todo lo dicho.

Cómo hacer la base de la tarta cremosa

La base no se crea con bizcocho sino habitualmente con galletas machacadas. Sobre ella los ingredientes que, al mezclarse y meterse en la nevera, quedan con suficiente consistencia (cuajan en la nevera con solo dejarla unas horas),

La ventaja de este tipo de tarta es que al no necesitar horno no debemos precuparnos de que el bizcocho se queme o no se haga bien. Además, gastamos menos luz eléctrica y manchamos poco la cocina.

El ejemplo de la tarta de queso

Las tartas sin horno admiten mil y un ingredientes y suelen ser más ligeras. El mejor ejemplo, el que siempre se cita, es el de la tarta de queso, un clásico de la repostería. Para hacernos una idea de su elaboración:

Machacamos y trituramos las galletas. Fundimos la mantequilla. Mezclamos con las galletas hasta obtener una mezcla homogénea. Con ella cubrimos el fondo de un molde desmontable. Metemos en la nevera al menos durante 15 minutos.

Hasta aquí lo que haríamos con cualquier tipo de tarta fría o sin horno. Luego ya lo que queramos ponerle. En el caso de la de queso:

Mezclamos nata, gelatina y azúcar (calentarlo ligeramente ayudará a que se disuelva todo). Añadimos queso y mezclamos. Ponemos sobre el molde con la base de galletas y guardamos en la nevera durante al menos 5 horas. Desmoldamos y cubrimos con la coberturaq, que suele ser una mermelada.

