Cómo hacer torrijas con crema, paso a paso

En Semana Santa no pueden faltar sus tradicionales torrijas. La festividad religiosa de España destaca en la gastronomía gracias a este dulce típico hecho a base de pan, huevo, leche, azúcar y canela. No obstante, por no repetir cada año la misma receta, hay quien decide darle un toque innovador combinando la elaboración de siempre con nuevos ingredientes. La leche condensada, el vino e incluso la crema entran en juego. ¿Cómo se elabora? Si eres amante de esta crema pastelera te contamos los pasos a seguir.

Ingredientes necesarios para la receta



A la hora de ponerse a cocinar repostería es necesario tener todos los ingredientes a mano, así podrás elaborar la receta mucho más organizada. Para esta innovación culinaria de las torrijas (de 8 a 10 piezas) necesitarás:

Para las torrijas:

1 barra de pan del día anterior (preferiblemente pan tipo baguette o similar)

1 litro de leche

200 gramos de azúcar

1 rama de canela

1 piel de limón

4 huevos

Aceite para freír

Canela en polvo (opcional)

Para la crema pastelera:

500 ml de leche

4 yemas de huevo

100 gramos de azúcar

40 gramos de maicena

Esencia de vainilla (opcional)

Primer paso: preparar la crema pastelera

crema pastelera

En una olla, calienta la leche junto con la piel de limón y la esencia de vainilla a fuego medio hasta que hierva. Luego, retira del fuego y deja infusionar durante unos minutos. Mientras tanto, en un bol aparte, bate las yemas de huevo con el azúcar hasta que estén bien integradas y de un color amarillo pálido. Agrega la maicena tamizada sobre las yemas batidas y mezcla hasta obtener una crema homogénea. Retira la piel de limón de la leche caliente y vierte poco a poco sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente para evitar que se formen grumos. Vuelve a verter la mezcla en la olla y cocina a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con una cuchara de madera hasta que espese y tenga una consistencia similar a la de una crema. Ten cuidado de no dejar que hierva. Una vez lista, retira del fuego y pasa la crema por un colador para eliminar cualquier grumo que haya podido formarse. Deja enfriar completamente antes de usar.

Cómo elaborar torrijas a la crema

Corta el pan en rebanadas de aproximadamente 2 cm de grosor. En una olla grande, calienta la leche junto con el azúcar, la canela en rama y la piel de limón a fuego medio hasta que hierva. Luego, reduce el fuego y deja cocinar a fuego lento durante unos minutos para que se infusionen los sabores. Remoja las rebanadas de pan en la leche caliente durante unos segundos, procurando que se empapen bien, pero sin que lleguen a deshacerse. Bate los huevos en un plato hondo. Calienta aceite en una sartén grande a fuego medio. Pasa cada rebanada de pan por huevo batido y fríela en el aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Retira las torrijas del aceite y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Una vez que las torrijas estén listas y aún calientes, rellénalas con la crema pastelera. Puedes hacerlo abriéndolas por la mitad y extendiendo la crema en el centro, o también puedes hacer un corte en un lateral e introducir la crema con una manga pastelera. Espolvorea con canela en polvo si lo deseas y sirve las torrijas calientes o frías.

¿Cómo nacen las torrijas?

Plato de torrijas. Getty Images

La torrija es un dulce tradicional de la gastronomía española que tiene sus orígenes en la Edad Media. Se cree que su origen está relacionado con la necesidad de aprovechar el pan duro. Originalmente, se trataba de una rebanada de pan duro remojada en leche o vino, que luego se freía en aceite o se cocía al horno y se endulzaba con miel o azúcar.

El término "torrija" proviene del latín "torrigĭa", que significa "tostada" o "rebanada de pan tostado". A lo largo del tiempo, la receta de la torrija ha evolucionado y se han añadido ingredientes como la canela, la miel, el azúcar, el vino y la leche condensada, entre otros, según las preferencias regionales y personales.

Hoy en día, la torrija es un postre típico de la Semana Santa en España, aunque también se consume durante otras épocas del año. Su popularidad ha trascendido las fronteras españolas y se puede encontrar en otros países con diferentes variaciones y nombres.

Cómo es el origen de la crema pastelera

crema pastelera

La crema pastelera es un componente básico de la repostería, ampliamente utilizada en una variedad de postres como pasteles, tartas, buñuelos y más. Su origen es algo difícil de precisar con exactitud, pero se cree que tiene raíces en la cocina francesa y que su desarrollo evolucionó a lo largo de los siglos.

Algunos historiadores culinarios sugieren que la crema pastelera podría tener sus orígenes en la Edad Media, cuando los reposteros europeos experimentaban con ingredientes como la leche, los huevos y el azúcar para crear rellenos y coberturas para pasteles y postres. Sin embargo, no hay una documentación clara que respalde esta teoría.

La crema pastelera moderna tal como la conocemos hoy en día, con su consistencia suave y sedosa, se popularizó en Francia durante el siglo XVII. A partir de entonces, se ha convertido en un elemento básico de la pastelería tanto en la cocina francesa como en muchas otras cocinas internacionales.

