Un nutricionista valora el nuevo yogur de proteínas con stracciatella de Mercadona: "es el mejor de la gama"

La cadena de supermercados líder en el sector de la distribución alimentaria en España, Mercadona, con Hacendado como marca blanca a la cabeza, vuelve a escuchar las plegarias de su legión de habituales compradores que, a su vez, están cada vez más concienciados en la importancia de comprar productos saludables y ricos en nutrientes.

Tanto es así que no es la primera vez que un experto en nutrición y dietética, por ejemplo Carlos Ríos, fundador del movimiento 'realfooding', que se acerca hasta una de las tiendas para analizar a conciencia la lista de ingredientes de cualquier nuevo alimento que saque a la venta la empresa valenciana, como es el caso ya de la popular crema de cacahuete o el kétchup 0%.

Dos nuevos postres lácteos con proteínas llegan a Mercadona

Ahora es el turno de los nuevos yogures de proteínas que la compañía fundada por Juan Roig acaba de colocar en sus estanterías. Este es el caso del Flan de nuevo +Proteínas con un 0% de materia grasa, 10 gramos de proteínas, sin grasa y sin azúcares añadidos.

Flan de huevo +Proteínas Hacendado 0% m.g 10 g proteínas Mercadona

El pack contiene cuatro postres lácteos con clara de huevo y edulcorantes, de 100 gramos cada uno, y y el precio total es de dos euros. Entre los ingredientes encontramos leche desnatada, clara de huevo en un 16,7%, proteína de leche en un 7%, caramelo líquido y edulcorantes como eritritol y sucralosa.

El "mejor yogur de la gama" según un nutricionista

Otra de las novedades es el yogur de proteínas con stracciatella. Según la opinión de un nutricionista, Mario Ortiz Nutrición en Instagram, en cuanto a ingredientes y valores nutricionales "me ha sorprendido bastante. Lleva leche fresca pasteurizada desnatada con trozos de chocolate". Cada porción, de unos 125 gramos, contiene 70 calorías y 12 gramos de proteínas y 0,7% de materia grasa. "Es el mejor de la gama".

¿Por qué triunfan los yogures de proteína de Mercadona?

El éxito de la gama de yogures de Mercadona tiene que ver con su alto contenido en proteínas, que oscila entre 10 y 12 gramos dependiendo del sabor, que lo convierte en un alimento ideal para deportistas. A todo ello hay que sumarle que otro de sus puntos fuertes es que tiene un 0% de materia grasa, lo que ha ganado la confianza de quienes están intentando perder peso o ganar músculo.

En caso de los yogures desnatados o 0% materia grasa, hay que poner especial atención en la cantidad de azúcar, pues en muchas ocasiones, se añade azúcar para compensar la falta de sabor por la ausencia de nata. Los edulcorantes, aunque no sean tan perjudiciales como el azúcar a corto plazo, también es preferible evitarlos. Por un lado, porque nutricionalmente no aportan nada y, por otro, porque nos hacen acostumbrarnos al sabor dulce. Además, a la larga, pueden alterar la microbiota.

La regla del 3-4-3, o cómo elegir un buen yogur



Para que un yogur sea considerado sano y de buena calidad, hay que fijarse en sus componentes. La divulgadora Marián García, conocida en las redes sociales como Boticaria García, ideó la regla del 3-4-3, incluida en su libro 'El jamón de York no existe', en el que recomienda comprobar su tabla nutricional y observar si cumple la regla del 3-4-3, que no es más que un 3% de grasa, un 4% de azúcar y 3% de proteínas.

Si el yogur tiene estas proporciones, o muy parecidas (1 o 2% arriba o abajo sería viable) puede considerarse un yogur saludable. Ahora bien ,¿por qué estos valores y no otros? La razón no es otra que los nutrientes que presentes de manera natural en la leche, esto es, que no se ha añadido ningún ingrediente que altere las propiedades el producto.

Ni siquiera azúcar, pues el 4 o 5 % que contiene está presente de manera natural en la leche. Este sería el caso de los tradicionales yogures naturales, que cada escasean más, o al menos pasan más desapercibidos entre los cientos de productos lácteos que encontramos en el mercado. Un yogur desnatado, con un 0% de grasa, si no se ven alteradas significativamente las proporciones del resto de productos, también se consideraría saludable.

