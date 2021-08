Carlos Ríos analiza el cacahuete en polvo de Mercadona: sus recomendaciones y advertencias

El famoso nutricionista Carlos Ríos acostumbra a analizar en sus redes sociales algunos de los productos de más éxito de los supermercados españoles, así como otras novedades, para mostrar a sus seguidores si se trata de un alimento ultraprocesado o bien es un "buen procesado", es decir, un producto que ha sido sometido a un procesamiento mínimo, su lista de ingredientes es muy reducida y no lleva azúcares añadidos, aceites vegetales o harinas refinadas. Entre los últimos artículos que ha analizado se encuentra el cacahuete en polvo de Mercadona.

"¿Es el nuevo cacahuete en polvo desgrasado de Mercadona un buen procesado? Vamos a verlo", comienza explicando el dietista-nutricionista a sus 1,5 millones de seguidores.

Para ello, el experto ha consultado la lista de ingredientes del producto. "Vemos que el único ingrediente es cacahuetes tostados desgrasados, es decir, son cacahuetes que han tostado y les han quitado la grasa, y al final les ha quedado ese polvo basado en proteína e hidratos de carbono", ha indicado.

A pesar de considerarlo "un buen procesado", el nutricionista ha lanzado una advertencia a la hora de consumirlo, ya que "no sustituye a los frutos secos, ni siquiera se podría contar como una ración de frutos secos, porque los frutos secos son protectores por sus grasas saludables, las del cacahuete no tanto, pero el resto de frutos secos sí, y por los compuestos bioactivos como antioxidantes, polifenoles, fibra, etc".

En este caso, al carecer de su grasa natural, "este producto pierde estas propiedades y no sustituye a un fruto seco".

No obstante, Carlos Ríos sí ha reconocido que este cacahuete en polvo "puede servirte como una alternativa a añadir más proteínas a tu alimentación, si es que lo necesitas", y ha puesto como ejemplo algunos usos útiles que se le puede dar: "añadiéndolo al agua, tomándote un batido sabor cacahuete; yo lo he probado en bebida de avena y está muy bueno, con un poquito de canela, o bien en el yogur. También como batido de proteínas post-entrenamiento", indica en su publicación de Instagram.