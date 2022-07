Ya sabemos que lo vegano no tiene por qué ser saludable. De hecho, algunos de los productos de supermercado o ‘snacks’ más consumidos son veganos, aunque solo por casualidad. Los fabricantes no los han pensado expresamente para un público vegano, pero lo cierto es que no tienen ningún ingrediente de origen animal.

Estos alimentos no solo son ideales si eres vegano; para aquellos que tengan intolerancias o alergias también pueden ser una opción perfecta. Pero, eso sí, hay que tener cuidado, ya que algunos pueden contener trazas de alimentos como la leche o el huevo al haber sido producidos en la misma fábrica que otros productos no veganos. Por eso siempre es recomendable revisar los ingredientes antes de la consumición.

Aquí os traemos una lista de diez productos accidentalmente veganos que quizás no sabías que podías comer y que saciarán tus antojos de dulce o ‘snack’ basura.

1. Lay's sabor pollo asado



Lays de pollo asado Lays

Aunque estas patatas tienen sabor a pollo, no llevan ningún alimento de origen animal. En su lista de ingredientes aparece el aroma a pollo asado, pero la propia marca ha confirmado que es apto para veganos y no proviene del pollo. Las podemos encontrar en casi cualquier supermercado (Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor…).

Ingredientes: patatas, aceites vegetales (maíz y girasol en proporciones variables), aroma a pollo asado, [sal, dextrosa, extracto de levadura, cebolla y ajo en polvo, cloruro potásico, preparaciones y sustancias aromatizantes, colorante (extracto de pimentón), salvia, antioxidante (extracto de romero)].

2. Patatas onduladas sabor jamón (Hacendado)



Patatas fritas con sabor a jamón, de Hacendado Mercadona

Si eres vegano y echas de menos el sabor del jamón, estas patatas fritas de la marca blanca de Mercadona te van a dar una alegría. Entre sus ingredientes se incluye el aroma sabor jamón, pero la marca ha confirmado que este no tiene origen animal, así que es apto para dietas veganas y vegetarianas.

Ingredientes: patata, aceite de girasol (35%) y aroma sabor jamón [maltodextrina, sal, aroma, potenciadores de sabor (glutamato monosódico, inosinato sódico y guanilato sódico) y aroma de humo].

3. Aceitunas sabor anchoa de Jolca



Aceitunas sabor anchoa veganas Jolca

Si extrañas las aceitunas con anchoa, la marca Jolca tiene una variedad vegetal con todo el sabor de la anchoa, pero ni rastro de pescado entre sus ingredientes. Es importante que no sean rellenas, sino con sabor a anchoa, ya que las rellenas sí llevan pescado.

Ingredientes: aceitunas verdes enteras (Manzanilla Fina), agua, sal, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato disódico, guanilato disódico), acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), antioxidante (ácido ascórbico).

4. Patatas fritas sabor huevo frito (Hacendado)

Patatas fritas sabor huevo frito, de Hacendado Mercadona

También de la marca Hacendado encontramos estas patatas fritas con sabor a huevo frito, que no contienen huevo ni ningún otro producto animal. Es gracias a aromas y potenciadores del sabor que se consigue un sabor muy similar al del huevo, sin necesidad de usar este ingrediente.

Ingredientes: patatas, aceite de girasol, sal y aroma [(dextrosa, sal, potenciador de sabor (E-621), extracto de levadura y antiapelmazante (E-551)]

5. Choco Flakes de Cuétara



Choco flakes de Cuétara Carrefour

Una dieta vegana o una intolerancia a los lácteos no tienen por qué privarnos de un clásico tazón de leche (más bien bebida vegetal) con cereales. Aunque no lo parezca, los Choco Flakes, de la marca Cuétara, son una opción de cereal vegano. Se pueden encontrar en muchos supermercados: Mercadona, Carrefour… Que no te confundan sus ingredientes: la lecitina es un aditivo que se solía extraer para uso comercial de la yema de huevo, pero actualmente se extrae de la soja.

Ingredientes: galleta [harina de TRIGO (51%), azúcar, aceite de girasol alto oleico (11%), jarabe de glucosa y fructosa, emulgente: lecitina (contiene TRIGO), sal, gasificante (carbonato de sodio), vitaminas y sales minerales: A, D, E, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), B6, ácido pantoténico, carbonato de calcio y hierro elemental, aromas, colorante: E150d (contiene SULFITOS y TRIGO), agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO sódico)], chips de chocolate 18% (azúcar, pasta de cacao 48%, manteca de cacao 3%, emulgente (lecitina de SOJA) y aroma), arroz inflado chocolateado (10%) [arroz (38%), maíz (38%), azúcar, cacao desgrasado en polvo (5%), jarabe de glucosa y fructosa, extracto de malta de CEBADA, aceite de girasol, sal, emulgente (lecitina de SOJA), aromas].

6. Palmetas de chocolate Dulcesol



Palmera bañada al cacao Dulcesol

Es difícil encontrar repostería vegana en supermercados, ya que la mayoría de productos contienen leche, huevo o mantequilla, pero la marca Dulcesol tiene un par de opciones. Una de ellas son las palmeras de chocolate.

Ingredientes: harina de trigo azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste) en proporción variable, cacao desgrasado en polvo (4.5%), jarabe de glucosa y fructosa, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, sal, emulgente: lecitina de soja, aromas y colorante: carotenos.

7. Galletas campurrianas de Cuétara

Galletas campurriana Cuétara

Estas galletas de toda la vida son otro alimento accidentalmente vegano. Desde el inicio de su producción han usado la misma receta tradicional, que da la casualidad de que no contiene huevos ni ningún producto lácteo. Así que las personas con alergias a alguno de estos alimentos también podrán disfrutar de estas galletas, un alimento del que normalmente no pueden disfrutar.

Ingredientes: harina de trigo, azúcar, aceite de palma, jarabe de glucosa y fructosa, sal, emulgente (E 471), gasificantes (carbonatos de amonio y de sodio).

8. Galletas Oreo



Paquete de galletas Oreo Original Hipercor

¿Quién no conoce las Oreo? Es sin duda una de las galletas más famosas del mundo. Aunque no han sido pensadas expresamente para un público vegano, no llevan ningún ingrediente de origen animal (ni siquiera leche).

Ingredientes: harina de trigo, azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste), cacao desgrasado en polvo 4,6%, almidón de trigo, jarabe de glucosa-fructosa, gasificantes (carbonato ácido de potasio, carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal, emulgentes (lecitina de soja, lecitina de girasol), aromas (vainillina)

9. Chocolate Lindt Excellence (70%, 85% y 90%)



Tableta de chocolate Excellence 90% Cacao Lindt

Aunque los chocolates con leche casi siempre llevan lácteos, las tabletas con un porcentaje más alto de cacao y chocolates negros muchas veces son productos veganos. No solo ocurre con la marca Lindt, muchas otras marcas producen sus chocolates negros sin leche, así que cuando vayas al supermercado fíjate bien en las listas de ingredientes de tu chocolate favorito.

Ingredientes: Pasta de cacao, manteca de cacao, cacao magro en polvo, azúcar, vainilla.

10. Horchata Original Chufi y horchata sin azúcar Chufi



Horchata Chufi Amazon

La receta tradicional de horchata no lleva nada de leche y es una bebida vegetal perfecta como sustituto tanto si eres vegano como si tienes alergia o intolerancia a los lácteos.

Ingredientes: agua, chufas (9%), azúcar, emulgente (E-472c), estabilizante (E-407), antioxidante (E-301) y aroma.