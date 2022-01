El 'chup chup' tiene truco: así es la olla de cocción lenta que usan los que saben de cocina (¡y que cuesta 30 euros!)

La vuelta a la rutina este invierno, tras las fiestas navideñas, es perfecta para recuperar la cocina casera y preparar legumbres y guisos nutritivos y sabrosos como los que cocinaban nuestras abuelas y que tanto echamos de menos. Pero la falta de tiempo y la pereza para ponernos el delantal hacen que los tomemos menos de lo que nos gustaría. Gracias a la tecnología podemos volver a disfrutar de los platos de chup chup de la cocina tradicional en versión moderna y cómoda.

Todos hemos oído hablar de las freidoras de aire, pero una olla de cocción lenta, tipo crock pot, es un instrumento mucho más útil para preparar esos guisos tan reconfortantes cuando tenemos poco tiempo y no ensuciar la cocina. Se trata de un aparato eléctrico que cocina a baja temperatura los alimentos en su propio jugo y sin perder las propiedades nutricionales por el camino con lo que mantienen la textura y el sabor. Las ollas de cocción lenta son eléctricas, pero consumen muy poco, incluso aunque estén ocho o diez horas cocinado gastan mucho menos que un rato de horno, así que el precio de la luz no es excusa para hacerte con una. Además convierten en manjares alimentos muy económicos para no gastar de más en la cuesta de enero. Puedes conseguir una como ésta de la marca Crock-Pot en Amazon por menos de 30 euros.

Un modelo por menos de 30 euros Amazon

Razones para hacerte con una

Ideal para parejas. Si solo cocinas para ti o sois dos en casa, este modelo de 2,4 litros de acero inoxidable, es una muy buena opción y la más económica.

Si solo cocinas para ti o sois dos en casa, este modelo de 2,4 litros de acero inoxidable, es una muy buena opción y la más económica. Garantía de calidad. Crock-Pot es la marca más veterana de este segmento de electrodomésticos. Saben lo que hacen y sus productos ofrecen gran calidad.

Crock-Pot es la marca más veterana de este segmento de electrodomésticos. Saben lo que hacen y sus productos ofrecen gran calidad. Para todo tipo de alimentos. In cluye libro de recetas para preparar verduras, carne, pescado, legumbres, pan o bizcochos. Los alimentos quedan jugosos, tiernos y en su punto.

cluye libro de recetas para preparar verduras, carne, pescado, legumbres, pan o bizcochos. Los alimentos quedan jugosos, tiernos y en su punto. Fácil de limpiar. El recipiente cerámico el que se cocinan los alimentos es apto para llevar a la mesa, se puede lavar en el lavavajillas y meter en el horno.

El recipiente cerámico el que se cocinan los alimentos es apto para llevar a la mesa, se puede lavar en el lavavajillas y meter en el horno. Ahorra tiempo en la cocina. Solo son necesarios diez minutos de trabajo y la olla hará el resto.

'Chup-chup' de Cecotec para toda la familia

Para hogares con más de dos miembros, Cecotec tiene un modelo con el tamaño perfecto tiene una capacidad de 5,5 litros, y es ideal para comidas y cenas en familia o con amigos. Cuenta con dos niveles de temperatura, alta y baja. El precio de la versión manual de Amazon es de 43,90 euros. Tiene tapa de cristal y temporizador integrado para que puedas medir exactamente el tiempo de cada preparación. También incluye libro de recetas.

Modelo familiar de Cecotec Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.