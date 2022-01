¿Qué táper me llevo al trabajo? Consejos exprés para comer sano y caliente en la oficina

Comer en el trabajo es una porquería, no nos engañemos. Abrir el táper y comer lo que allí viene nunca nos satisface del todo, es lo opuesto a lo que todos imaginamos como una comida agradable, pero nos sirve para pasar el trámite de alimentarnos. Es un poco triste comer de una caja ya sea de plástico o de cristal. Se trata solo de cubrir una necesidad, pero no podemos permitirnos que la dejadez acabe por llenarnos el estómago de cualquier cosa.

La mediocridad de la fiambrera resume la tensión y la rapidez a la que nos aboca la vida moderna. Somos Homo Sapiens que engullen rápidamente para seguir con sus quehaceres diarios atropellados por la presión. Es algo que no podemos evitar, pero hay soluciones para barnizar este impersonal momento del día con una pátina más agradable y saludable. ¿Qué hacer para luchar contra la monotonía del táper?

Reserva un rato y un espacio para desconectar

Hay quienes tienen la suerte de poder ir a su casa a comer durante la pausa del mediodía, pero si no es ese tu caso, ya que estos mamíferos están en peligro de extinción, no comas delante de la pantalla. Algunas empresas habilitan zonas específicas para que sus empleados realicen esta función fisiológica, en otras, cada uno puede hacerla donde prefiera... ¡por Dios!, evita en la medida de lo posible llenar con tus dedos llenos de grasa las teclas del ordenador mientras tratas de deglutir unos espaguetis pasados. Levántate del escritorio y haz algo de vida social, habla con esos otros habitantes de tu oficina... y a poder ser, de algo distinto al trabajo. Si no te gusta el corrillo del microondas o no tienes uno cerca, hay una solución muy práctica que te permitirá tener la comida caliente sin usarlo. ¿La conoces?

Se trata de un termo eléctrico que mantiene la comida caliente y además puedes calentar conectándolo a un enchufe o al cable de 12/24V del coche. Se calienta rápidamente e incluye cubiertos y un compartimento térmico para el snack o el postre.

Segundo consejo: mejor vidrio

Los alimentos se conservan mejor en cristal que en el plástico y no cogen sabor a la tartera. Además, los expertos recomiendan que el plástico no se caliente en el microondas por riesgo de ingerir Bisfenol BPA que se usa para endurecer el policarbonato o ftalatos cuyo abuso puede traer consecuencias negativas para nuestro sistema reproductivo. Si no puedes evitar transportar la comida en estos recipientes plásticos, no los metas al microondas ni la calientes en ellos y tampoco los laves en el lavavajillas. Una buena opción para llevar la comida es en este tipo de recipientes de vidrio con válvula de Luminarc, de gran calidad y que tiene descuento en Amazon.

Intenta mantener una dieta equilibrada

Trabajar es fuente de estrés y la ansiedad hace que acabemos llenando el estómago de cualquier porquería de la máquina de vending. Para evitarlo llévate e aperitivo de casa y procura saltarte los bollos de chocolate. La fruta siempre es una buena solución, aunque implique que tengas que cargar con otro táper más en la mochila. Además, eso hará que comas más despacio. Este sistema de Tatay es el más vendido en Amazon y muy usado para llevarse la comida al trabajo, ¡e incluye seis tápers que caben dentro!.

El 'batch cooking' y la planificación

¿Pero qué meto en el táper si no tengo tiempo de cocinar? Alimentos malolientes no, así que olvídate de la coliflor y del queso azul. Planificar es la base del éxito. Si no tienes tiempo de hacerlo entre semana prepáralo el fin de semana y congela, practica lo que los modernos llaman batch cooking. Intenta que tus fiambreras estén llenas de color: verduras y hortalizas, y complementa con algún hidrato de carbono y proteína de bajo contenido calórico para no llenar el estómago de más calorías de las necesarias. Aprovecha y cocina legumbres para varios días y prepáralas de forma variada para no aburrirte. Este set de tápers es un éxito en Amazon y cubre todas tus necesidades.

No te pases a la hora de llenar los tápers

Un truco: si quieres saber cuánto vas a comer realmente, antes de introducir los alimentos en el recipiente, ponlos en un plato así adquirirás conciencia real de cuánta cantidad de comida vas a ingerir. La magia de la fiambrera hace que el recipiente sea una Tardis en miniatura: más grande por dentro que por fuera y si la llenas del todo acabarás ingiriendo más comida de la que piensas.

